LHC: Ratushny ne change rien, sauf son gardien

On ne change pas un alignement qui gagne. Telle semble être la devise de l'entraîneur du LHC, Dan Ratushny, en prévision de la demi-finale de Coupe de Suisse de jeudi soir à Kloten (19h45). Le coach lausannois aurait pu profiter de l'événement pour donner du temps de glace aux éléments ayant moins joué lors des dernières journées de championnat. Il n'en sera, a priori, rien. «Le line-up a récemment fait ses preuves (ndlr: 4 victoires consécutives). Et puis, on sort d'une pause qui nous a permis de recharger os batteries, explique Dan Ratushny. Je ne vois pas de raisons de le modifier.»

Federico Lardi, Florian Conz et le Suédois Per Ledin devraient, sauf pépin de dernière minute, être une nouvelle fois surnuméraires, jeudi soir à Kloten. Paul Savary est quant à lui toujours avec Red Ice (LNB), alors que Loïc In-Albon est sur la rentrée du Championnat du monde M20.

Excitation et intensité

L'unique changement décidé par le coach du LHC concerne l'identité du gardien, puisque Pascal Caminada gardera les cages des Lions en demi-finale de la Coupe. «Aller en finale nous tient à coeur. Alors on va aborder ce rendez-vous avec beaucoup d’excitation et d’intensité», a conclu Dan Ratushny. (24 heures)