La série noire du LHC continue

Le LHC est depuis longtemps certain de participer aux play-off. Il conserve même une marge a priori encore confortable sur le cinquième, le HC Bienne. Si l’on prend les choses avec un peu de recul, la situation demeure donc très positive alors qu’il ne lui reste plus que six matches à jouer avant de conclure sa saison régulière.

Mais, malgré ce panorama presque idyllique, on ne peut s’empêcher de nourrir quelques inquiétudes pour une équipe qui enchaîne non seulement les défaites mais aussi les performances décevantes depuis près de trois semaines. Ou, pour être précis, depuis celui qui a été son point culminant de la saison, soit lorsqu’il s’est permis de donner une leçon aux ZSC Lions, le 14 janvier.

Cette démonstration a été suivie par une victoire miraculeuse contre Bienne et cinq revers. Dont celui enregistré jeudi contre ce même adversaire et qui est peut-être le plus inquiétant de cette série noire. Un match au cours duquel on a pu voir le LHC proposer deux visages opposés. Il y a d’abord eu le plus séduisant. Durant près de 25 minutes, la bande à Dan Ratushny a en effet donné l’impression d’avoir retrouvé tout son allant, sa volonté et son inspiration pour dominer de la tête et des épaules des Seelandais qui ne devaient leur salut qu’au brio de Jonas Hiller et à une certaine maladresse adverse à la finition. La parité après un tiers (1-1) récompensait d’ailleurs trop généreusement les Biennois.

Les jambes coupées

Mais alors que le LHC abordait la suite avec, semblait-il, la même envie de bien faire, une pénalité concédée par Herren et, surtout, une erreur d’appréciation de Caminada mettaient un terme définitif aux bonnes dispositions lausannoises (28e). Les jambes coupées et le moral en berne, Gobbi et Cie ne faisaient ensuite plus que contenir un HC Bienne qui pouvait ainsi venger l’injustice subie trois semaines plus tôt.

Les Lions n’auront pas trop le temps de gamberger après cette défaite. Ils joueront en effet demain déjà leur sixième et dernier derby de la saison face à Gottéron. Un duel, sur glace fribourgeoise, qui plombera la prochaine pause de l’une des deux équipes. Contre un adversaire en plein doute et qui n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matches – contre… le LHC le 20 janvier – le LHC a les arguments nécessaires pour prolonger l’enfer de Gottéron tout en mettant un terme à une série de défaites qui, à la longue, pourrait peu à peu insinuer le doute dans leurs esprits. Pas vraiment le scénario idéal alors que les play-off approchent à grands pas. (24 heures)