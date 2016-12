Lausanne brise le signe indien face à Lugano

Lugano organisait, jeudi soir, une petite fête de Noël à l’attention de ses supporters. Pour qu’elle soit réussie, les hasards du calendrier avaient, semble-t-il, donné un petit coup de pouce en proposant le LHC comme principal convive. Un adversaire idéal sur le papier, puisque les huit visites lausannoises à la Resega depuis le retour des Lions en LNA s’étaient en effet toutes soldées par une défaite.

Mais Lugano a oublié que plus une série se prolonge, plus elle se rapproche de la fin. Et cette neuvième tentative vaudoise a donc été la bonne. Pourtant loin d’avoir livré sa meilleure performance en trois ans et demi à la Resega, le LHC a encore une fois pu compter sur un Cristobal Huet stratosphérique pour briser ce tabou et ajouter trois points supplémentaires à sa récolte déjà riche. Face à des Tessinois très longtemps dominateurs, le gardien franco-suisse a repoussé la plupart des assauts adverses pour permettre à son équipe de garder Lugano à une distance acceptable.

Longtemps incapables de mettre la moindre pression sur les buts de Merzlikins, les Lausannois ont eu l’immense mérite de ne jamais abdiquer contre des Tessinois supérieurs dans tous les domaines. Alors que Lugano pensait avoir fait le plus dur en prenant deux longueurs d’avance, Ryser puis Augsburger – en infériorité numérique – relançaient les actions vaudoises à deux moments capitaux.

Plus de 4 minutes à trois!

Les Bianconeri, un brin suffisants, laissaient ensuite passer leur chance de classer l’affaire lorsqu’une succession de pénalités adverses leur permettait d’évoluer durant près de six minutes en supériorité numérique. Dont plus de quatre avec deux hommes de plus sur la glace! Sans résultat, puisque Huet réalisait les deux ou trois prouesses nécessaires pour garder le LHC dans le match. Et comme souvent dans ces cas, c’est Pesonen puis Déruns qui offraient une victoire inespérée à leurs couleurs.

Après deux performances en dessous de son niveau habituel, malgré deux succès, le LHC a une occasion idéale de conclure l’année sur une note positive. Face à Ambri-Piotta, un adversaire coriace mais à leur portée, les Lions se feront certainement un point d’honneur d’offrir une victoire à leurs fidèles supporters. Mais pour cela, il faudra impérativement qu’ils se montrent beaucoup plus agressifs et inspirés qu’ils ne l’ont été à Langnau et à Lugano. Ou, comme à la Resega, ne pas attendre de compter deux longueurs de retard pour réagir. Ce qui ne devrait pas être trop compliqué… même si Gobbi et consorts ont le désavantage d’avoir passé la moitié de la nuit sur la route. Et puis, avec la forme que tient Huet, tout devient possible. (24 heures)