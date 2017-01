Lausanne peut déjà préparer ses play-off en toute sérénité

Les deux hommes s’étaient déjà illustrés en début de tiers médian. Reste que leur magnifique combinaison avait échoué sur le poteau gauche du but défendu par Mayer. Ils ont remis ça à la 51e minute de jeu: exceptionnel solo de Genazzi, service pour Froidevaux, remarquable conclusion du No 40. Malley debout, Genève à terre. La différence était faite. Et Lausanne assurait ensuite, dans la cage vide (4-2), sa sixième victoire consécutive en championnat, la deuxième en moins de 24 heures face à son rival lémanique.

Il y avait un gros coup à jouer, ce week-end. Les Lions ont répondu présent en le négociant quasi-parfaitement (5 points). Les voilà avec 12 unités d’avance sur la cinquième place, 20 sur les Aigles et la barre. «C’est confortable, agréable, a réagi Froidevaux. Mais ce serait une erreur de nous reposer sur nos lauriers. Tout peut aller très vite dans le hockey sur glace. Et puis, si on veut être performants en play-off, il faut se mettre en condition avant d’y arriver, au niveau de la concentration comme de l’intensité.»

Intrinsèquement supérieurs aux Genevois, les Lausannois n’ont pas pour autant surclassé leurs opposants. Tant samedi à la patinoire des Vernets que le lendemain à Malley, la bande de Dan Ratushny a semblé plutôt gênée par le fore-checking efficace et l’organisation compacte des Aigles. Si Etienne Froidevaux et consorts ont passé l’épaule durant une situation de 4 contre 4, hier, ce n’est d’ailleurs pas surprenant.

«C’est vrai, a concédé l’attaquant lausannois. Notre adversaire ne nous a pas laissé beaucoup d’espace ni de temps pour manœuvrer. Si nous avons paru meilleurs dimanche, c’est du reste parce que nous avons moins paniqué avec la rondelle face au pressing, et parce que les joueurs sans le puck se sont montrés plus mobiles et plus disponibles.» C’est sans doute, aussi, parce que l’air de Prilly convient particulièrement bien aux Lions.

Malley, forteresse

Hier, le LHC a enchaîné un huitième succès en neuf rencontres à domicile. Depuis le début de l’exercice, il carbure même à une moyenne de 2,16 points par match disputé à la maison (5 défaites en 18 parties). «Notre public a un réel impact, je vous le garantis, insiste Froidevaux. De notre côté, l’objectif est de marquer les esprits en vue des séries finales, en montrant que ce sera compliqué de venir nous battre chez nous.»

Quatorze journées de championnat régulier sont encore affichées au calendrier du Lausanne HC. Il n’empêche que le club vaudois bénéficie d’un luxe non négligeable: celui de pouvoir déjà préparer ses play-off en toute sérénité. (24 heures)