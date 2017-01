Lausanne se prend les pieds dans le tapis à Kloten

Il y avait tout pour bien faire. Une finale, la deuxième d’affilée, face au rival lémanique Ge-Servette à l’horizon. Un contexte «favorable», avec un adversaire à la dérive (8 défaites de suite), qui convient généralement bien aux Lions (9 victoires lors des 11 précédents duels). Et un état de confiance optimal, après une série de quatre succès en championnat. Malgré cela (ajoutez encore les absences de six joueurs importants chez les Aviateurs, dont les Nord-Américains Sanguinetti et Sheppard), le LHC s’est pris les pieds dans le tapis, hier soir à la Swiss Arena en demi-finale de la Coupe de Suisse (3-2).

Les Vaudois s’étaient pourtant idéalement lancés dans la partie, en profitant d’un double avantage numérique pour ouvrir le score, grâce à l’inévitable Dustin Jeffrey (4e). Largement dominateurs, plus agressifs dans les duels, ils semblaient décidés à prendre les choses en main. Jusqu’à ce que l’égalisation de Vincent Praplan, inscrite contre le cours du jeu (13e), ne vienne modifier la donne. Et faire basculer le LHC du côté obscur: celui de la précipitation et de la maladresse.

En manquant de cohérence et de justesse dans leurs initiatives, les Lions ont éprouvé toutes les peines du monde à forcer le verrou des Aviateurs. Et puisque Romano Lemm s’est chargé de transformer deux des rares opportunités de son équipe (25e et 50e), la soirée a tourné au cauchemar.

Rendez-vous manqué

Oui, Lausanne était supérieur à son adversaire. Oui, le match s’est avant tout disputé dans la moitié de patinoire zurichoise. Oui, Pascal Caminada a été bien moins souvent sollicité que son vis-à-vis, Martin Gerber. Il n’empêche que les Vaudois ne sont pas parvenus à trouver l’intensité optimale pour échapper à leur sort, en dépit de la réduction du score de Dario Trutmann (56e).

Depuis la qualification de Ge-Servette, acquise mercredi soir contre Zoug, les amateurs de hockey sur glace de la région salivaient à l’idée d’assister à une finale de Coupe de Suisse 100% lémanique. Le LHC n’a pas été en mesure de remplir sa part du contrat.

Kloten - LHC 3-2 (1-1 1-0 1-1) Swiss Arena. 4751 spectateurs.

Arbitres: MM. Eichmann et Wiegand.

Buts: 4e Jeffrey (Ryser, Junland/5c3) 0-1, 13e Praplan (Stoop) 1-1, 25e Lemm (Leone) 2-1, 50e Lemm (Kellenberger) 3-1, 56e Trutmann (Froidevaux, Walsky) 3-2.

Kloten: Gerber; von Gunten, Harlacher; Stoop, Back; Hecquefeuille, Frick; Bircher; Praplan, Shore, Hollenstein; Leone, Lemm, Obrist; Hartmann, Homberger, Kellenberger; Bader, Lehmann, Zahner.

Lausanne: Caminada; Junland, Borlat; Nodari, Genazzi; Trutmann, Fischer; Lardi; Walsky, Froidevaux, Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Déruns, Miéville, Herren; Antonietti, Kneubuehler, Augsburger; Schelling.

Pénalités: 5x2’ contre Kloten; 3x2’ contre Lausanne.

Notes: Kloten sans Sanguinetti, Sheppard, Ramholt, Bieber, Schlagenhauf ni Grassi (blessés). Lausanne sans Gobbi (blessé), Ledin, Conz (surnuméraires), In-Albon (Suisse M20) ni Savary (Red Ice). Lausanne sans gardien dès 59’00. (24 heures)