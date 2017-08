Le LHC est à Villars, et Christoph Bertschy aussi

Sur la glace de Villars, l’homme ne passe pas inaperçu. Casque, gants et cuissettes aux couleurs du Wild du Minnesota, Christoph Bertschy participe au stage de préparation du LHC. «Je suis là toute la semaine, explique-t-il. Et j’effectuerai ensuite ponctuellement quelques séances avec Lausanne jusqu’à mon départ pour l’Amérique du Nord, à la fin de l’été.»

La situation est plutôt cocasse, quand on sait que son nom circule depuis plusieurs mois du côté de Malley. Le principal intéressé et le directeur sportif du club vaudois, Jan Alston, n’y voient toutefois officiellement rien d’autre qu’une opportunité pour le joueur de préparer au mieux – et en compagnie de son pote Joël Vermin – le camp d’entraînement de sa franchise de NHL, prévu en septembre.

L’attaquant fribourgeois (23 ans) dispose encore en effet d’une année de contrat dans le Minnesota. Et il semble bien décidé à prouver qu’il est en mesure de prétendre à une place dans la plus prestigieuse ligue du monde, où il ne compte pour le moment que huit apparitions. «Quand j’ai traversé l’Atlantique, je me suis dit que je me laissais trois ans. Me voilà dans ma troisième année, et la NHL est toujours mon objectif.»

Un retour en Suisse n’est donc pas d’actualité, dans l’esprit de Christoph Bertschy. Même si son rêve américain repasse par la case AHL et le club ferme de sa franchise (l’Iowa Wild, avec qui il a inscrit 59 points en 139 matches)? «Je ne vais pas abandonner au moindre contrecoup, répond-il. Je veux vraiment tout entreprendre pour tenter de m’imposer, histoire de ne pas avoir de regrets.»

Certes. Il n’empêche qu’il n’y a paraît-il jamais de fumée sans feu. Alors, ces rumeurs d’entente avec le LHC? «Je ne souhaite pas les commenter», réagit l’attaquant. Une chose semble certaine: Christoph Bertschy ne sera pas lausannois le 7 septembre à l’occasion de la reprise du championnat de National League (ex-LNA) à Genève. Il pourrait en revanche le devenir par la suite, si les événements ne tournent pas en sa faveur, outre-Atlantique, et qu’il décide finalement de rentrer au pays. La capitale olympique serait alors son point de chute de prédilection, selon diverses sources. Reste à savoir pour quand.

Danielsson opérationnel

En attendant, les Lions disputeront leur premier match amical samedi à Fleurier face à La Chaux-de-Fonds. Avant de prendre part aux Hockeyades (du 7 au 12 août au Sentier) et à la Coupe des Bains (du 29 août au 2 septembre à Yverdon).

Hormis l’absence de Pesonen, qui souffre des sinus, le LHC était par ailleurs au complet, mercredi à Villars, où l’on a pu voir les nouvelles recrues (Zurkirchen, Frick, Zangger et Vermin) à l’œuvre. Et constater que Danielsson avait récupéré de la rupture du tendon d’achille qu’il a subie en mars. «L’opération a été un succès; tout s’est bien suturé et a l’air solide», glisse Jan Alston, pour qui l’engagement d’un cinquième étranger n’est, pour l’heure, «pas prévu». (24 heures)