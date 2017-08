Le LHC n’a pas eu voix au chapitre

Le Lausanne HC a vécu une soirée difficile pour son entrée en lice aux Hockeyades de la vallée de Joux. Dépassés à tous les niveaux, les Vaudois n’ont pratiquement rien pu faire face à des Russes bien plus en jambes. Andrei Kuzmenko fit le malheur des protégés de Dan Ratushny. Auteur d’un triplé hier soir, le Russe de 21 ans a tout simplement été impérial.

Les supporters du LHC avaient fait le déplacement du Sentier en nombre pour découvrir leur nouvelle équipe et plus particulièrement Joël Vermin qui effectuait ses débuts avec les Lions. Malheureusement, l’ancien attaquant de NHL s’est rapidement illustré mais pas pour de bonnes raisons: nerveux en début de partie, il écopait de deux pénalités lors des quinze premières minutes. Du reste, le LHC a concédé beaucoup de pénalités stupides. Un des nombreux éléments à corriger avant le match de jeudi face à Rouen (19 h 30).

A noter tout de même que la troisième période a été plus équilibrée, avec quelques bonnes occasions pour le LHC. Et surtout l’unique but lausannois de la partie, marqué en supériorité numérique par une des nouvelles recrues, Sandro Zangger. (24 heures)