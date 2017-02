«Le LHC ne pouvait pas hériter de pire adversaire que Davos»

Depuis samedi, l’affiche des quarts de finale est enfin connue. Pour les cadors du pays, la véritable compétition, celle qui permet aux meilleures équipes d’élever sensiblement le niveau de leur jeu, peut désormais commencer. Triple champion de Suisse avec Berne, Gil Montandon (51 ans) analyse pour nous les quatre duels au programme. A commencer par ce LHC-Davos que les Grisons abordent dans la peau du favori pour l’ex-international. «Pour ce qu’il a montré cette saison, pour la qualité de son jeu et sa volonté d’aller constamment vers l’avant, le LHC mérite sa 4e place. Mais j’ai malheureusement l’impression que depuis que la qualification pour les play-off a été acquise, l’équipe a perdu ses bonnes habitudes et sa dynamique positive. Du coup, les défaites – neuf lors des onze derniers matches – se sont succédé. Un contexte très délicat au moment d’aborder les play-off, tant il est utopique de penser que l’on peut changer brusquement de rythme et d’intensité par le simple fait que les séries commencent.»

«Pour ce qu’il a montré cette saison, pour la qualité de son jeu et sa volonté d’aller constamment vers l’avant, le LHC mérite sa 4e place»

Une spirale négative que Davos a su inverser après une entame de championnat poussive. «Le départ de Genoni n’a pas été simple à compenser, continue Montandon. Mais, depuis deux mois, Gilles Senn monte en puissance. Et, comme par hasard, la courbe des résultats des Grisons s’est envolée. Pour le LHC, Davos est très certainement le pire adversaire possible. Très forte physiquement, rapide et expérimentée, cette équipe est toujours compliquée à jouer en play-off. Pour n’importe qui. D’autant plus lorsqu’elle semble en confiance, comme aujourd’hui. Sans oublier que les déplacements vers les Grisons sont longs et fatigants et qu’il faudra aussi affronter un adversaire habitué aux fréquents changements d’altitude.»

Mais même si le LHC va au-devant d’une tâche compliquée, Montandon n’exclut pas un exploit. «Pour cela, il faudra que les Lausannois retrouvent très vite ces vertus collectives et cette réussite qui les avaient accompagnés durant les 39 premiers matches. Et puis, conclut le Neuchâtelois, le premier impératif pour eux sera de remporter le 1er acte, samedi à Malley. Sans quoi, cette série pourrait vite se conclure.»

Le pronostic de Montandon: LHC - Davos 2-4

Berne - Bienne: Le duel le plus déséquilibré

Le derby bernois ne peut susciter un réel engouement qu’au niveau cantonal, tant il paraît déséquilibré. La différence, sur tous les plans, entre le vainqueur et le huitième de la saison régulière est telle qu’une surprise semble a priori improbable. «Le seul aspect qui puisse donner un peu d’espoir à Bienne, explique Gil Montandon, c’est qu’il s’agit d’un derby. Soit le genre d’affrontement qui, par définition, est propice à une issue étonnante. Mais bon, si les Seelandais peuvent assurément battre leurs voisins sur un match, je les vois mal gagner à quatre reprises.»

Pour réaliser un exploit, Mike McNamara doit d’abord espérer que Hiller connaisse une période de grâce. «Jonas est un grand gardien, qui peut faire basculer le sort d’une rencontre, certifie l’ex-Fribourgeois. La résistance de Bienne dans cette série dépend de lui. Mais, d’un autre côté, l’absence de Gaëtan Haas est un vrai coup dur qui affaiblit la force offensive des Biennois.»

Haas n’aura effectivement pas, en principe, le redoutable honneur d’affronter ses futurs coéquipiers. «Berne me semble capable de briser la malédiction qui veut qu’un champion ne parvienne jamais à confirmer son titre, estime Montandon. Cette équipe est non seulement la plus complète du pays, avec quatre gros blocs, mais elle me paraît même, avec l’apport de Genoni, meilleure que celle de la saison passée. De plus, les Bernois m’ont semblé très fringants et sereins ces dernières semaines. C’est un groupe épanoui, doté d’une force physique impressionnante et d’un gros capital confiance.»

Le pronostic de Montandon: Berne - Bienne 4-1

Zurich - Lugano: Un «Clásico» à la mode suisse

Cette affiche fleure bon la nostalgie. Il y a une bonne dizaine d’années déjà, les deux clubs s’étaient affrontés à plusieurs reprises en finale du championnat. Mais si les ZSC Lions continuent d’occuper le haut du pavé, Lugano éprouve beaucoup de peine à retrouver son lustre passé. «Je dirais même que la finale de l’an dernier, contre Berne, est plus le fruit d’un concours de circonstances favorables que le véritable retour du club au plus haut niveau, note Gil Montandon. Cela dit, les Luganais ont, comme chaque année ou presque, les qualités pour faire jeu égal avec n’importe quel adversaire. Mais il faut impérativement que l’équipe se libère et trouve cet indispensable enthousiasme qui est une composante indissociable du succès.»

Malheureusement pour eux, les Tessinois se retrouveront face à des Zurichois revanchards. «Leur élimination en quatre matches contre Berne, l’an passé en quart de finale, va décupler leur envie. Les Zurichois sont conscients qu’ils ne peuvent pas répéter trop souvent ce genre de mésaventure s’ils veulent conserver le standing élevé qui est le leur. S’ils jouent à leur niveau, je suis certain qu’ils iront au moins en demi-finale. Et cela même s’ils ont pas mal de pression sur les épaules. Car il ne faut pas se leurrer, une élimination d’entrée en play-off pour l’une des quatre équipes de tête est synonyme de saison ratée!»

Malgré le départ précipité de Cunti et quatre étrangers guère dominants, Zurich est donc clairement favori. «Une force extraordinaire se dégage de cette équipe», souligne Montandon.

Le pronostic de Montandon: Zurich - Lugano 4-2

Zoug - Genève: Une petite surprise est possible

Ce quart de finale est certainement celui dont l’issue est la plus incertaine. Même si 23 points séparent Zoug de Genève-Servette au terme de la saison régulière, les deux équipes semblent assez proches l’une de l’autre. «Comme le LHC, Zoug a connu une dernière partie de championnat un peu chaotique, résume Montandon. Tout le contraire des Genevois qui donnent l’impression d’avoir trouvé une indispensable stabilité. De plus, les récents apports de Bezina et Paré ajoutent de l’expérience en défense et de la créativité devant. Deux jolis renforts, qui donnent aussi davantage de profondeur à un groupe qui peut de surcroît enregistrer les retours importants de Romy et Rod, deux leaders au fort caractère.»

Pour se qualifier, les Genevois devront toutefois élever encore un peu leur niveau de jeu. «Le gardien (Stephan) et la défense des Alémaniques sont très solides. La présence de Diaz est une garantie importante. Sur le plan offensif, en revanche, il me semble que l’efficacité de Zoug est un peu trop dépendante de Lino Martschini. Je me demande comment le petit ailier va s’en sortir en play-off, où l’intensité est beaucoup plus élevée et les contacts plus rudes. Malgré un incontestable talent, il risque de souffrir de la répétition de tels matches.»

Souvent placés mais jamais gagnants, Ge-Servette et Chris McSorley ont même une carte à jouer pour le titre, selon Montandon. «Avec le très intéressant Nathan Gerbe devant ainsi qu’une défense à la fois solide (Vukovic, Mercier) et créative (Loeffel, Fransson), je vois Ge-Servette aller très loin cette année. Jusqu’au bout peut-être…»

Le pronostic de Montandon: Zoug - Genève-Servette 3-4 (24 heures)