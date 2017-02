Le LHC ne veut penser qu’au moment présent

Le LHC est prêt à lancer un sprint final qui doit lui permettre d’aborder les play-off en forme optimale. Cinq matches durant lesquels les Lions observeront, du haut de leur 4e rang, l’âpre lutte que se livrent Davos, Ge-Servette, Bienne et Lugano pour être le meilleur des viennent-ensuite. Et croiser ainsi la route de la révélation de cette saison régulière.

Mais, avec une double confrontation face à Ge-Servette cette semaine et la réception de Lugano le 24 février, les Lausannois pourront aussi un peu influencer le verdict. «Pour nous, l’adversaire idéal n’existe pas, estime Benjamin Antonietti. Pour être sincère, cette lutte pour la 5e place ne nous intéresse pas vraiment. Quelle que soit l’identité de notre adversaire, ce quart de finale s’annonce d’autant plus difficile que, pour la première fois depuis notre retour en LNA, nous ne serons plus un simple outsider.»

Ancien Genevois et Lausannois au futur incertain – il est en fin de contrat –, Antonietti admet tout de même, mais du bout des lèvres, qu’un derby romand en play-off aurait une saveur particulière. «Cette affiche aurait deux avantages certains, à savoir les déplacements courts et l’engouement des fans. Sinon, assure l’ailier, le duel serait des plus équilibrés. Quoi qu’il en soit, les émotions seraient très fortes pour tout le monde. Le sentiment de bonheur ou de détresse serait décuplé.»

Un quart de finale 100% lémanique – une première à ce niveau – attiserait l’intérêt d’une région passionnée de hockey. Une raison suffisante pour que le LHC «facilite» cette issue en laissant quelques précieux points à son rival historique? «C’est tout simplement inimaginable, assène l’ancien gardien genevois et lausannois Gianluca Mona. Jamais au cours de ma carrière je n’ai entendu un entraîneur demander à ses joueurs de jouer tranquille. Il perdrait immédiatement leur respect et sa crédibilité.»

Pour le Léventin, même l’histoire de la défaite «volontaire» concédée par Ge-Servette à Ambri, il y a quelques années, lors de la dernière journée, n’est qu’une légende urbaine. «Jamais Chris McSorley ne nous avait demandé de lever un peu le pied, assure Mona. Le seul exemple un peu particulier que j’aie en mémoire date de 2008. Lors de la dernière journée, nous affrontions Rapperswil, notre futur adversaire en quarts, et plusieurs titulaires avaient été laissés au repos.»

Un choix qui ne sera pas celui de Dan Ratushny, anticipe Mona. «Le LHC a récemment vécu un passage difficile et il se doit de gagner un maximum de matches pour accumuler de la confiance avant d’aborder les séries. Et puis je ne suis pas sûr que Ge-Servette soit un adversaire idéal, même si, à mon avis, Davos serait peut-être le pire pour les Lions. A tous les niveaux, affronter Bienne serait en revanche parfait pour eux.»

Benjamin Antonietti préfère, lui, éviter les prévisions: «Concentrons-nous sur le présent. Nous avons pu constater quelles étaient les conséquences lorsque la concentration et la tension baissaient un peu chez nous.» (24 heures)