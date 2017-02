Le LHC ramène davantage que trois points de Fribourg

Samedi, 22 heures, patinoire de Saint-Léonard. Malgré une victoire qui met un terme à cinq défaites consécutives, le vestiaire du LHC est plutôt calme. Ultime chaînon manquant, Pascal Caminada termine de répondre, face caméra, à une brève interview. Quand, quelques secondes plus tard, le héros de la soirée rejoint ses coéquipiers, ceux-ci lui réservent une ovation aussi magnifique que méritée.

Saine atmosphère au vestiaire

Cette scène, pas si anodine que cela, démontre bien la saine atmosphère qui habite le vestiaire lausannois. Cette manifestation de joie sincère et spontanée envers celui qui a probablement le plus souffert ces dernières semaines témoigne d’une solidarité que la baisse de régime collective n’a pas entamée d’un iota. Montrée du doigt par certains supporters après son unique erreur contre Bienne, jeudi, la doublure de Cristobal Huet a répondu à sa manière aux critiques faciles. «Il a été remarquable, insiste John Gobbi. Dommage que nous n’ayons pas pu lui offrir ce blanchissage qu’il méritait amplement. Sur la réussite de Cervenka, nous avons manqué de promptitude au rebond.»

Sur le départ et longtemps beaucoup moins sollicité qu’il ne l’espérait, Caminada prouve, match après match, qu’il reste une alternative de qualité à l’indétrônable Huet. Dan Ratushny sait mieux que personne combien il est primordial, en cas de pépin du titulaire en play-off, de pouvoir compter avec un gardien plus que fiable. Et qui, surtout, a la confiance de ses défenseurs.

D’autres certitudes ressortent de cette cinquième victoire en six derbies contre Gottéron. Ces trois points supplémentaires permettent en effet aux Lions de maintenir un avantage conséquent sur Davos, son premier poursuivant. «Depuis notre défaite à Zoug, continue le capitaine lausannois, notre objectif est de conserver cette importante 4e place qui nous assure l’avantage de la glace. Et comme les Grisons alignent les victoires depuis quelques semaines, il devenait capital pour nous de ne pas prolonger plus longtemps cette série négative. C’est ce que nous avons fait en resserrant les rangs derrière puis en profitant au mieux des situations spéciales pour faire la différence. Une recette qui nous avait souvent souri cette saison mais que nous avions un peu perdue ces derniers temps.»

Une situation compliquée

Même si, comme on pouvait s’y attendre entre deux équipes en proie au doute, ce derby n’a pas atteint des sommets durant les deux premières périodes, le LHC a su se montrer plus lucide et combatif que son adversaire lors des moments-clés. Une preuve de bonne santé physique et mentale. «Je ne pense pas que le groupe soit particulièrement fatigué, analyse Gobbi. Je crois plutôt qu’après notre revers à Zoug et l’abandon de notre espoir de figurer sur le podium, nous nous sommes retrouvés sans véritable objectif pour cette fin de championnat régulier. Notre avance conséquente sur le 5e nous mettait, pensait-on inconsciemment, un peu à l’abri d’un retour de nos poursuivants. Du coup, le niveau de concentration a peut-être baissé de quelques petits pour-cent. C’était suffisant pour passer de la victoire à la défaite… Cela dit, je dois avouer que notre situation n’était pas évidente à gérer. Jamais je ne l’avais déjà vécue, je crois, au cours de ma longue carrière.»

Gottéron en pleine dérive

Cette leçon, les Lions sauront la retenir lorsque les choses très sérieuses commenceront. En attendant, Dan Ratushny a décidé d’accorder quatre jours de repos complets à ses joueurs avant de préparer une dernière ligne droite qui débutera le 14 février par la réception de Ge-Servette. «Avant d’entamer les séries, ajoute John Gobbi, il serait idéal de remporter la majorité de nos cinq derniers matches. Pour ainsi aborder la phase décisive avec la confiance nécessaire. Mais il faudra en même temps éviter de tomber dans un excès de confiance qui pourrait s’avérer très préjudiciable.»

Ce cas de figure risque de ne pas se présenter à Fribourg. Ni la retraite de deux jours organisée par la direction du club, ni la nomination de Slava Bykov au poste de consultant spécial de Larry Huras ne semblent avoir été suffisantes pour inverser cette spirale infernale dans laquelle se trouve englué Gottéron. Battus à deux reprises ce week-end, les Dragons, désormais lanterne rouge, comptent 10 points de retard sur cette 10e place (occupée par Kloten), qui pourrait leur éviter un périlleux play-out. Il semble aujourd’hui malheureusement plus difficile de les voir refaire ce lourd handicap que d’imaginer Slava Bykov reprendre la direction de l’équipe avant que la situation ne devienne dramatique. (24 heures)