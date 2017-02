Le LHC renoue avec la victoire

Le LHC va pouvoir passer une agréable ultime pause. Après s’être inclinés lors de leurs cinq dernières sorties, les Lions ont retrouvé le bonheur de quitter la glace dans l’habit du vainqueur, samedi soir à Fribourg.

Un succès, important dans l’optique de cette quatrième place synonyme d’avantage de la glace en quart de finale des play-off, qui porte principalement la griffe de Pascal Caminada. L’habituel remplaçant de l’indétrônable Cristobal Huet a en effet largement contribué à ces trois points. Intraitable tout au long des soixante minutes de jeu, décisif à maintes reprises face à Vesce, Sprunger et surtout Cervenka, le gardien lausannois n’a finalement courbé l’échine qu’à une seule reprise. Sans conséquence puisque l’on jouait la dernière minute de ce derby et que les Lions comptaient alors deux longueurs d’avance.

Défense d'abord

Avant une troisième période enfin animée et agréable à suivre, les spectateurs n’avaient pas eu de nombreuses occasions de sortir de leur torpeur. Comme on pouvait le craindre, entre deux équipes qui traversaient une période trouble - donc logiquement plus préoccupées de ne pas encaisser de but plutôt qu’à chercher à en marquer - le spectacle a rarement atteint des sommets. Et si le LHC s’est montré un peu plus dangereux que son adversaire au cours des vingt premières minutes, la petite réaction de Gottéron au cours de la période intermédiaire justifiait pleinement la parité après deux tiers.

Comme dans la plupart des duels équilibrés, la décision est tombée grâce aux situations spéciales. Et même si elles ont été un peu plus nombreuses en faveur des Fribourgeois, c’était l’équipe la moins perturbée dans sa tête qui parvenait à briser la parité sur son premier jeu de puissance de la soirée. Il ne fallait en effet que trente secondes seulement à Jonas Junland pour tromper l’excellent Benjamin Conz d’un tir précis du poignet dès l’entame de la troisième période (42e).

Caminada décisif

Forts de ce maigre mais précieux avantage, les Lausannois s’employaient dès lors à protéger au mieux le but de Caminada. Pour ensuite profiter de leur troisième avantage numérique de la soirée pour s’assurer la victoire grâce à Yannick Herren, remarquable servi par Sven Ryser. «Je suis bien entendu très heureux de ce succès, avouait avec un petit sourire Pascal Caminada. Pour l’équipe d’abord, qui met ainsi un terme à une série noire, mais aussi un peu pour moi. Même si j’avais encaissé dix buts lors des deux derniers matches, j’étais certain d’être en bonne forme et ça me fait plaisir de l’avoir démontré ce soir.»

Malgré la victoire, cette dernière pause avant le sprint final arrive au bon moment pour les Lausannois. Neuf jours sans le moindre match qui permettront à Dan Ratushny de peaufiner dans la sérénité sa préparation en vue des play-off. Ceci, bien entendu, après avoir accordé un peu de repos à des joueurs qui ont tout de même montré quelques signes de fatigue - à la fois physique et mentale - ces dernières semaines. Une petite cure de régénération indispensable avant d’aborder, le mardi 14 février contre Ge-Servette à Malley, la dernière ligne droite avant le moment crucial de la saison. Quant à Gottéron, il s’en ira encore ce dimanche à Genève disputer un autre derby avant de profiter de ce break hivernal.

FR-Gottéron - LHC 1-3 (0-0 0-0 1-3) BCF Arena. 6028 spectateurs. Arbitres: MM. Koch et Oggier. Buts: 42e Junland (Jeffrey/5c4) 0-1, 56e Herren (Ryser/5c4) 0-2, 60e (59’02’’) Cervenka (Sprunger/6c5) 2-1 60e (59’38’’) Déruns (5c6, cage vide) 1-3. Gottéron: B. Conz; Rathgeb, Schilt; Kienzle, Leeger; Maret, Abplanalp; Chavaillaz; Sprunger, Cervenka, Birner; Neuenschwander, Rivera, Neukom; Mauldin, Vesce, Fritsche; Steiner, Schmutz, Mottet; Chiquet. LHC: Caminada; Gobbi, Fischer; Junland, Borlat; Trutmann, Genazzi; Nodari; Walsky, Froidevaux, Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Déruns, Miéville, Herren; Antonietti, Kneubühler, Augsburger; Schelling. Pénalités: 5x2’ contre Gottéron et 7x2’ contre LHC. Notes: Gottéron sans Glauser, Picard, Stalder, Bykov, Loichat (blessés). LHC sans Huet (ménagé), In-Albon (juniors Elite), Savary (Red Ice), Lardi, F. Conz ni Ledin (surnuméraires). 47e Tir sur le poteau de Birner. (24 heures)