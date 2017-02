Le LHC retrouve la victoire et de bonnes raisons de sourire

Malley respire un peu mieux depuis vendredi soir. En difficulté depuis un dernier mois au cours duquel il n’était parvenu à battre que FR Gottéron, le LHC a enfin réussi à briser cette spirale négative en prenant trois points de la plus haute importance. Non seulement parce qu’il lui fallait une victoire aussi convaincante que celle remportée contre cet EV Zoug qui est l’un des cadors du championnat avant d’aborder les play-off, mais aussi parce qu’elle a été acquise au terme d’une prestation défensive d’une grande solidité. Or chacun sait combien cet aspect joue un rôle souvent déterminant durant les séries.

Cette victoire, qui assure aussi définitivement l’avantage de la glace aux Lausannois, porte en grande partie la marque de Cristobal Huet. Un brin hésitant mardi à l’occasion de son retour au jeu, l’ange gardien de Malley a livré, face à Zoug, une performance époustouflante en réduisant au silence l’une des meilleures offensives du pays. Parfait tout au long des soixante minutes de jeu, Huet s’est surtout sublimé au cours de la seconde partie du tiers médian. Ses quatre interventions devant Suri (29e), Schnyder (31e), McIntyre (34e) et Zangger (38e) ont en effet annihilé autant d’occasions très nettes qui auraient pu, et dû, permettre aux Zougois de prendre l’avantage.

Un peu en souffrance jusque-là, les Lions avaient pourtant eux aussi eu quelques possibilités d’ouvrir la marque. Mais la latte (Junland/27e) et Tobias Stephan très sûr avaient mis leur veto. Le portier alémanique ne pouvait toutefois pas maintenir la parité lorsqu’une brillante triangulation initiée par Jeffrey, et bien relayée par Ryser, était parfaitement conclue par un Pesonen très actif tout au long de la soirée (40e).

Mis en confiance par cette réussite, le LHC n’allait plus lâcher sa proie. Agressif et de plus en plus inspirés en contre, il parvenait à contenir sans trop de peine les assauts, il est vrai un brin désordonnés, de leurs adversaires. Ce n’était donc ensuite que le plus logiquement du monde que Herren mettait fin au suspense grâce à un joli doublé.

Forts de ce succès libérateur, les Lausannois pourront se déplacer sans pression, ce samedi aux Vernets. Un contexte idéal pour prendre une bonne revanche face à des Genevois qui leur avaient offert une leçon de réalisme, mardi. (24 heures)