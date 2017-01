Le LHC va aider Gilbert le sans-abri

La semaine dernière, 24 heures publiait une «immersion dans la précarité lausannoise», aux côtés de ’Equipe Mobile d’Urgences Sociales (EMUS). Parmi les sans-abri rencontrés, Gilbert, 68 ans, père de deux enfants et ancien entraineur bénévole au sein du mouvement juniors du Lausanne Hockey Club. Un amoureux du hockey que les aléas de la vie ont conduit à la rue en très peu de temps.

Suite à la parution de cet article et du webdocumentaire associé, le LHC a décidé de réagir et de se mobiliser pour «apporter son soutien à l’un des siens», comme annoncé sur le site internet du club. «A cet effet, une vente de «Pains du Cœur» sera organisée lors du match du 2 janvier à Malley, entre le LHC et les SCL Tigers. La canne de Cristobal Huet et le maillot du LHC dédicacé par toute l’équipe seront vendus aux enchères aux supporters et aux membres des clubs de soutien Puck d’or et Lions 1922. L’intégralité de l’argent récolté sera reversé à Gilbert grâce à la générosité de celles et ceux qui ont accepté de donner de leur temps ou du matériel», détaille le communiqué. Un compte bancaire a également été ouvert pour ceux qui souhaitent faire des dons.

(24 heures)