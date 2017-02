Le Lausanne HC a dit adieu à Malley sur une défaite

Après trente-trois ans de bons et loyaux services, le public lausannois a pris congé de sa patinoire de Malley avec nostalgie et émotion. Le LHC avait mis les moyens pour que la fête soit belle. Avant la rencontre, plusieurs personnalités historiques du club ont été honorées tandis que le trio Dubi, Friederich et Kindler (dont les maillots ont été retirés) ont donné le coup d’envoi d’un match pas comme les autres.

Pour l’occasion, les Lions ont porté un maillot particulier où figuraient les noms de tous les joueurs ayant évolué à Malley. Des écharpes avaient été distribuées par la Section Ouest à tous les spectateurs pour un tifo hors norme. Alors que les bières avaient retrouvé leur prix de 1984 (soit 2 francs), le président de Preux a même chanté au milieu du kop. Pour compléter la séquence souvenirs, des images d’archives ont défilé durant tout le match sur un vidéotron qui avait retrouvé son look d’antan.

Si la fête a été belle dans les tribunes, le spectacle a été d’un autre acabit sur la glace. Comme à Genève samedi dernier (défaite 6-4), les hommes de Dan Ratushny ont manqué d’intensité dans le jeu. Un constat qui s’applique par ailleurs tout autant à la prestation des Luganais.

Dans une partie équilibrée, à défaut d’être enflammée, la différence s’est faite sur une erreur individuelle. Une fois n’est pas coutume, elle est venue de la canne de Cristobal Huet. Le portier français, qui retrouvait son poste de titulaire, s’est fait l’auteur d’une relance catastrophique dont Fazzini profitait pour faire basculer la partie (52e, 1-2).

Une défaite qui ne gâche pas vraiment des adieux à Malley réussis. Lausanne terminera sa saison régulière du côté d’Ambri-Piotta ce samedi. Vivement que les play-off débutent pour un LHC qui a perdu de son mordant depuis plusieurs matches.

LHC - Lugano 1-2 (0-0 1-1 0-1)

Malley. 7600 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Eichmann et Kurmann.

Buts: 29e Lapierre (Ulmer) 0-1, 35e Junland (Jeffrey, Ryser/5c.4) 1-1, 52e Fazzini 1-2.

LHC: Huet; Gobbi, Fischer; Trutmann, Genazzi; Borlat, Junland; Lardi; Ryser, Jeffrey, Pesonen; Danielsson, Froidevaux, Herren; Antonietti, Kneubühler, Augsburger; Deruns, Mieville, Schelling; Conz.

Lugano: Manzato; Ulmer, Vauclair; Chiesa, Furrer; Hirschi, Wilson; Ronchetti; Bürgler, Sannitz, Klasen; Walker, Gardner, Reuille; Fazzini, Lapierre, Bertaggia; Brunner, Martensson, Hofmann; Morini.

Pénalités: 1 x 2’ contre LHC et 5 x 2’ contre Lugano.

Notes: LHC sans Walsky (menagé), Nodari, Hovinen, Ledin, In-Albon, (surnuméraires) ni Savary (Martigny). Lugano sans Kparghai (blessé) Sartori, Müller, Sondell ni Romanenghi (surnuméraires). Temps mort demandé par le LHC (59’12’’). Lausanne sans gardien de 59’12’’ à 60’00’’. (24 heures)