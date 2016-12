Le Lausanne HC n’a pas fait de cadeau à Ambri

Dix heures. C’est le temps que le LHC a passé dans le car pour faire le voyage de Lugano jeudi. A priori, on s’attendait à retrouver des Lausannois glauques et émoussés par ce long déplacement. Ce sont au contraire des joueurs inspirés et déterminés qui ont griffé la glace, face à Ambri. A tel point qu’on se demande si Dan Ratushny ne devrait pas organiser une petite virée en car, avant le prochain match du 2 janvier, même si celui-ci se joue à domicile. Car honnêtement, il y a eu par moments des schémas si réussis qu’ils ont fait se lever les 6497 spectateurs de cette ultime partie de l’année. On pense notamment au 3-0 signé Miéville, consécutif à une démonstration technique assez éloquente de Déruns. Ou au 5-1 de Walsky. Partis comme un TGV en rase campagne, le numéro 22 et son compère Pesonen se sont unis pour donner le tournis à un Zurkirchen si dégoûté par la tournure des événements qu’il a dû céder sa place à sa doublure Descloux (35e). Le portier No 1 d’Ambri pensait se montrer à son avantage dans cette rencontre, lui qui rejoindra Malley la saison prochaine. Pour le coup, l’opération séduction auprès de ses futurs employeurs et collaborateurs a complètement échoué.

Walsky marque enfin

En revanche, la cinquième réussite lausannoise a rendu le sourire à Walsky. Et pour cause, l’attaquant a allumé la petite lumière pour la première fois depuis le… 23 septembre et une disette offensive de 20 matches!

Avant ce retour dans les statistiques, on sentait que Walsky avait les moyens de faire taire ses détracteurs, puisqu’il avait réussi quelques belles actions auparavant. A commencer par sa tentative de passe-tir depuis un angle fermé, sur la droite des buts léventins. Un shoot si inattendu sur Zurkirchen qu’il a permis à Pesonen de marquer le 2-0, dans un cafouillage mémorable.

Semaine parfaite

Le Finlandais s’est d’ailleurs fait l’auteur d’un doublé en inscrivant un but tout en force, juste après un engagement dans le camp défensif des Tessinois. Une bombe à bout portant que personne, pas même Huet, n’aurait pu retenir.

Autant dire que ce LHC-là, si volontaire et généreux, n’avait pas grand-chose à craindre de Léventins amorphes et incapables de réagir. Comment espérer revenir avec ne serait-ce qu’un point en étant si peu inspirés? S’ils voulaient montrer qu’ils méritaient mieux que leur classement actuel, c’est pour le moins raté! Le LHC était tout simplement trop fort pour eux.

Dans cette partie, on a particulièrement apprécié la vivacité de Herren, l’intelligence de Ryser, le réalisme de Pesonen et la classe de Huet. Le gardien franco-suisse a une fois de plus fait le job, en annihilant les tentatives désespérées de Fuchs et autre Hall.

Ce troisième succès de suite vient conclure une semaine parfaite sur le plan comptable. Il conforte également la quatrième place des locataires de Malley. De quoi enthousiasmer les spectateurs qui ont communié avec les leurs. Assis, devant la Section Ouest, Gobbi et ses camarades ont ainsi applaudi les supporters et les ont remerciés de leur soutien durant cette année 2016.

Un geste sympa qu’on espère bien sûr revoir à maintes reprises en 2017. (24 heures)