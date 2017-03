Le Lausanne HC passe un examen de maturité

Sur la glace de Malley, ça sent bon les play-off. Entraînement spécifique durant lequel on tente de s’ajuster à l’adversaire en simulant sa manière de se comporter, formation de groupes de discussions afin de peaufiner les automatismes, regards déterminés. On y est, après 50 matches de qualification qui n’ont désormais plus beaucoup d’influence. Une nouvelle saison commence. La vraie saison commence. Celle des séries éliminatoires. Celle qui mène au Graal, lisez le titre de champion de Suisse.

Absent de la fête l’an passé, le LHC retrouve le grand huit (après 2014 et 2015) grâce à un championnat régulier historique pour le club, bouclé à une brillante quatrième place, à coups de rencontres souvent attrayantes. On remercie le coach, Dan Ratushny, grand artisan de l’évolution vers l’avant du jeu lausannois. On félicite les joueurs, pour le spectacle, pour l’intensité, pour la cohésion et pour l’état d’esprit proposés durant la majeure partie de l’exercice.

Mais, après une fin de tour de qualification poussive (9 défaites en 11 rencontres), on en redemande. Parce que si les Lions ne sont pas capables de remettre les ingrédients qui font leur force dans la bataille, leur quart de finale contre Davos (au meilleur des sept matches) risque de rapidement tourner en eau de boudin. Et leur saison avec.

Face aux Grisons (31 titres de champion, le dernier ^en 2015), le LHC passe une sorte d’examen de maturité. Pour une organisation qui aspire à grandir, l’étape Davos représente une opportunité de montrer qu’elle peut déjà prétendre au nouveau statut convoité au sein de l’élite du hockey sur glace suisse.

Un acte fondateur?

Rien ne presse, évidemment. Car c’est surtout une fois installé dans le futur centre sportif de Malley, en 2019, que le LHC sera attendu au tournant. D’ici là, les dirigeants vaudois appelleront sans doute à la prudence, sur le plan sportif comme financier, déménagement dans une patinoire provisoire oblige. Il n’empêche qu’atteindre les demi-finales des play-off pour la première fois prendrait l’allure d’un acte fondateur dans l’ère du propriétaire Ken Stickney.

«C’est vrai, l’opportunité de prouver que le club a avancé est là, glisse le directeur sportif, Jan Alston. En revanche, je ne la considère pas comme un examen que l’on réussit ou que l’on rate. Non, c’est simplement la suite du processus. Elle nous fournira des indications, mais, pour le moment, focalisons-nous sur le présent. Prenons tout ce qui vient et essayons de contrôler tout ce qu’on pourra contrôler au cours de cette série.»

La tâche sera ardue. Face à lui, Lausanne retrouvera un effectif bourré de jeunes talents, entourés par des joueurs confirmés, expérimentés. Autrement dit, un mélange savoureux. Un cocktail explosif, même, si l’on se fie au jeu de transition supersonique des Davosiens. Mais les hommes de Dan Ratushny ont de réels arguments à faire valoir. Ne reste qu’à les ressortir dès ce samedi à Malley (20 h 15), histoire de ne pas dilapider l’avantage de la glace dès le premier acte. Si les Lions y parviennent, ce quart de finale s’annonce passionnant et indécis. (24 heures)