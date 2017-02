Le derby lémanique a souri à Genève-Servette

Aux Vernets, Genève-Servette a fêté (!) les dix ans de ses mascottes en donnant une bonne leçon à son meilleur ennemi, le LHC. Les Vaudois ont ouvert le score et on a longtemps cru que ce serait tout pour eux. Menés 1-0, les Aigles ont répliqué toutes serres dehors en distribuant les buts comme des fessés.

De 0-1, le score est passé à 5-1. C'était la 42e et tout le monde s'attendait à une fin de rencontre tranquille. Puis un but de Genazzi après une canne haute de Déruns a sonné la charge des Vaudois. En 57 secondes, le LHC est revenu à 5-4 et la fin de ce dernier derby a enfin livré de belles émotions avec des Genevois soudainement fragiles et des Vaudois remontés.

Mais la logique a été respectée et le GSHC l'a emporté. Ce succès permet aux Servettiens de passer à la cinquième place et d'entrevoir un possible quart de finale face à ce même adversaire. (SI/24 heures)