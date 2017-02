Les trois adversaires potentiels du LHC sous la loupe

«Parfois gênant, voire dégueulasse.» Dan Ratushny n’est pas allé par quatre chemins à l’heure de juger la prestation de son équipe, samedi soir à Genève. Trop souvent apathique, indiscipliné défensivement (9 x 2’ de pénalité et de grosses largesses), le LHC a concédé une septième défaite en neuf matches (6-4), malgré un très bon Caminada dans les buts.



Inquiétant? Oui et non. Certes, les play-off approchent à grands pas (dès le 4 mars) et il pourrait s’avérer compliqué, à force de prendre de mauvais plis, de réenclencher la machine le moment venu. Mais les Lions semblent disposer de suffisamment de ressources – mentales, techniques et tactiques – pour y parvenir.

Alors que la saison régulière se termine le week-end prochain (Lausanne est assuré de finir quatrième), trois adversaires potentiels se dégagent en vue des quarts de finale. Le point.

Genève-Servette (5e, 72 points)

Actuellement cinquième, la bande de Chris McSorley monte en puissance (6 victoires lors des 8 derniers matches). A vrai dire, elle n’a plus grand-chose à voir avec le GSHC du début de saison, miné par les blessures. L’infirmerie est bientôt vide et le contingent s’est étoffé (Gerbe, Paré et Bezina sont arrivés en cours de championnat). De quoi faire office de très sérieux candidat en play-off.

Et puis, le style de jeu physique des Aigles ne convient pas forcément au LHC. «Ils mettent énormément d’intensité, explique Dan Ratushny. Ils réussissent à bien gêner nos sorties de zone (ndlr: et situations de supériorité numérique) grâce à un fore-checking intelligent.» A la récupération du puck, Genève se projette par ailleurs de manière très directe vers l’avant pour tenter de profiter des espaces parfois laissés par le système offensif des Lions. «Mais on sait qu’on a les solutions pour manœuvrer notre rival», tempère le coach vaudois.

Bilan moyen du LHC:

Cette saison: 0,83 point par match

Depuis 2013: 1,55 point par match



Bienne (6e, 70 points)

Depuis que Mike McNamara a remplacé Kevin Schläpfer à la bande (novembre), les Seelandais ont remporté 15 des 26 parties qu’ils ont disputées. Ils sont sur une série de cinq victoires en sept matches et surprennent par leur faculté à rester dans la course à la cinquième place. D’autant qu’ils ont une rencontre de plus que Genève à leur programme.

«C’est une équipe qui défend de façon compacte, analyse Dan Ratushny. Il est donc difficile de trouver des brèches dans leur zone.» Excellent devant les slots offensif et défensif, Bienne dispose également d’un sacré client au poste de gardien: Jonas Hiller. Les forfaits pour les play-off du défenseur Thomas Wellinger et, surtout, de l’attaquant Gaëtan Haas constituent en revanche d’éventuelles «bonnes nouvelles» pour le LHC. Un Lausanne qui n’a perdu qu’une fois contre les Seelandais à Malley depuis 2013 (11 confrontations). Et puisqu’il aura l’avantage de la glace…

Bilan moyen du LHC:

Cette saison: 1,5 point par match

Depuis 2013: 2 points par match



Davos (7e, 69 points)

Comme Bienne, Davos a encore trois journées de championnat à jouer. La cinquième place est donc toujours d’actualité. Le hic, c’est que les Grisons viennent d’enchaîner trois revers consécutifs. S’ils parviennent à inverser la tendance d’ici à samedi, les Lausannois retrouveraient face à eux une formation bourrée de qualités individuelles et dont les transitions éclair vers l’avant leur ont souvent fait mal depuis quatre saisons.

Davos, ça va très vite. «Et c’est très fort en zone offensive, où les joueurs patinent et permutent sans cesse, ajoute Dan Ratushny. Les duels à un contre un prennent toute leur importance.» Idem pour la capacité à digérer les heures passées sur la route de la station grisonne et la différence d’altitude.

Après avoir tâtonné avec ses gardiens en début d’exercice, Arno Del Curto a, par ailleurs, enfin trouvé la stabilité et l’assurance qu’il recherchait dans ses buts avec Gilles Senn. Reste que le portier valaisan n’est pas encore de la trempe d’un Cristobal Huet.

Bilan moyen du LHC:

Cette saison: 1,5 point par match

Depuis 2013: 1,06 point par match

(24 heures)