Niko Hovinen: «Je vis une saison complètement folle»

Le dernier arrivé ne sera pas le premier à pénétrer sur la glace de Malley, mardi soir. Niko Hovinen devra encore patienter un peu - ou beaucoup - avant de peut-être porter les couleurs de celui qui est son quatrième club de l'exercice. Avec le retour au jeu très attendu de Cristobal Huet contre Ge-Servette, mardi, le gardien finlandais découvrira donc ses nouveaux coéquipiers depuis les tribunes. Une situation à laquelle Hovinen se dit préparé.

Niko Hovinen, comment se sont passés ces premiers jours à Lausanne?

Tout s’est déroulé de façon idéale. J’ai livré mon premier entraînement avec l’équipe jeudi dernier et je dois dire que mon adaptation se passe sans le moindre problème. Au fil des jours, je me sens d’ailleurs de mieux en mieux. Ce matin (lundi), c’était même très bien.

Quand avez-vous disputé votre dernier match officiel?

Samedi, il y a dix jours. Je suis donc en bonne forme même si je n’ai finalement pas énormément pu jouer cette saison.

Avec quatre clubs en six mois, vous êtes pourtant en train de battre un record…

(Il sourit) Oui, je vis une saison complètement folle. Je l’avais commencée avec le Medvescak Zagreb, en KHL, mais après cinq matches, les Croates m’ont viré. La suite n’a pas été simple et il m’a fallu du temps avant de retrouver une équipe. Heureusement que j’ai finalement réussi à rebondir en Finlande où, après une pige à KalPa, j’ai pu jouer treize matches avec KooKoo, deux clubs de 1re division. Ces derniers temps, j’ai même recouvré les bonnes sensations pour rejouer à un bon niveau.

Comment s’est passé ce transfert au LHC?

Sincèrement je ne le sais pas exactement. Tout s’est passé très vite. La seule chose dont je suis certain, c’est que le coach me connaît bien puisqu’il m’avait fait venir à Salzbourg, il y a deux ans, pour y disputer quelques matches de Ligue des champions. Mais même si je sais que Dan Ratushny a confiance en moi, je reste conscient qu’une hiérarchie bien établie existe ici. A moi de me tenir prêt au cas où le coach décide de faire appel à moi.

Mais vous savez que si les choses se passent bien à Lausanne, le risque que vous ne disputiez pas le moindre match existe aussi…

Absolument, mais cette question ne me taraude pas du tout l’esprit. Aujourd’hui, mon seul et unique objectif est de m’entraîner du mieux que je peux afin d’être au meilleur de ma forme si l’on a besoin de moi. Et, si l’occasion se présente, elle me permettra aussi, je l’espère, de me mettre en valeur puisque je n’ai pas encore de contrat pour la prochaine saison. (24 heures)