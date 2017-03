Ratushny: «Le LHC est prêt à remettre le feu dans son jeu»

Dan Ratushny, comment gagne-t-on une série de play-off?



En étant prêt à faire face à une série difficile, longue, durant laquelle il y aura de toute manière de bons et de mauvais moments. Le principal, c’est de savoir gérer ses émotions, d’être mentalement fort. Mais aussi de pouvoir s’ajuster, notamment sur le plan tactique. On a beaucoup étudié les tendances davosiennes à la vidéo, reste qu’on ne peut jamais vraiment savoir comment notre adversaire va se comporter sur la glace. De toute manière, il s’agit surtout de jouer notre propre jeu. Car ça ne sert à rien d’essayer de réinventer notre style après 50 matches de qualification.

De quoi vous méfiez-vous chez les Grisons?



Ils sont très dangereux en zone offensive car ils permutent beaucoup. Dans ce sens, il faudra que nous soyons irréprochables dans les duels à un contre un. Et puis, leur jeu de transition vers l’avant est impressionnant. A nous de ne pas faire n’importe quoi avec le puck, de ne pas nous risquer à des passes ou à des dribbles hasardeux lors de nos offensives. Sinon, ils vont se régaler en contre.

Dans cet ordre d’idée, va-t-on voir évoluer un LHC plus prudent qu’en saison régulière?



Il faut savoir prendre des risques, mais il faut aussi savoir les mesurer. C’est une question d’interprétation des situations. On ne tente pas un «un contre un» si personne n’est en couverture en cas de perte de la rondelle, par exemple. Disons qu’on va attaquer, oser des choses, tout en minimisant les possibilités de contres adverses.

Votre fin de championnat régulier, marquée par neuf défaites en onze matches, vous inquiète-t-elle?



Au contraire, je pense que c’est une bonne chose. Tout le monde – le staff technique compris – s’est remis en question et les gars sont remontés, ils ont faim de victoire.

Vous ne doutez donc pas de la capacité de vos joueurs à réenclencher la machine dès samedi…



Pas du tout, mais alors pas du tout. Et puis, tout n’a pas été à jeter en fin de tour de qualification. Il y a évidemment quelques détails à améliorer dans l’exécution des mouvements, en termes de rapidité et de précision. Mais j’ai entière confiance en cette équipe et en ce qu’elle a produit depuis le début du championnat. Le Lausanne HC est prêt à remettre le feu dans son jeu.

Richesse d’effectif d’un côté, force collective et état d’esprit remarquable de l’autre. Entre Davos et le LHC, qui est le favori de cette série?



Une chose est sûre: si on joue notre jeu, je sais qu’on peut battre Davos dans une série au meilleur des sept matches. Il n’y a aucun doute dans ma tête à ce sujet.

Qui dit avantage de la glace pour Lausanne dit premier match à Malley. La victoire semble impérative, non?



Je vois où vous voulez en venir. Mais n’oubliez pas qu’une série de play-off, c’est long. Qu’on gagne ou qu’on perde samedi ne changera pas notre manière d’aborder le deuxième acte. Si la pression est sur nos épaules? Je ne la ressens pas à l’intérieur du vestiaire, en tout cas.

L’altitude de Davos (1600 m) et la longueur des déplacements jouent-elles un rôle important?



Ces paramètres existent, mais on y est habitués. On fera les trajets vers la station grisonne la veille des rencontres programmées à l’extérieur. Histoire de préserver les jambes des joueurs pour les jours de match et de tenter d’apporter quelque chose en plus dans la vie du groupe.

Après avoir décroché une brillante quatrième place au terme de l’exercice régulier, sortir en quarts de finale des séries éliminatoires aurait un goût d’inachevé, non?



Comme n’importe quelle élimination, malheureusement.

Reste que, pour un club qui aspire à grandir, se qualifier pour les demi-finales en éliminant une équipe de la trempe de Davos vous permettrait de franchir ce cap recherché…



Absolument. Ce serait atteindre une grosse étape. Mais on n’y est pas encore. Notre focus doit être sur le présent; sur le premier shift du premier match, samedi soir, dans une patinoire de Malley que j’espère en feu.

(24 heures)