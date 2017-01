Signé Dustin Jeffrey!

Si certains trouvaient Dustin Jeffrey trop discret en début de saison, ses détracteurs ne doivent plus être très nombreux aujourd’hui. Le Canadien avait conclu l’année 2016 sur un bilan de 14 points en 11 sorties. Il a ajouté un doublé à son actif, lundi après-midi à Malley face à Langnau, où il a été l’artisan principal de la quatrième victoire consécutive du LHC.

Auteur de l’ouverture du score lausannoise en power play (6e), l’attaquant de 28 ans a surtout inscrit le 3-2 décisif (46e), permettant aux Lions de s’extirper du piège dans lequel ils s’étaient jetés. Les hommes de Dan Ratushny ont en effet tremblé, alors qu’ils avaient quasi fait tout juste en s’offrant un avantage de deux longueurs durant la période initiale. Suffisants, maladroits au moment de tuer le match, ils ont laissé leur adversaire se relancer puis recoller à la marque au cours du tiers intermédiaire. Leur top scorer leur a évité d’égarer bêtement des unités.

Temps d'adaptation

Dustin Jeffrey confirme journée après journée son efficacité: à l’engagement (il est le joueur ayant remporté le plus de mises au jeu en LNA), dans son travail de l’ombre comme en attaque (32 points en 34 alignements). «Quand je suis arrivé en Suisse, j’étais avant tout un élément offensif, raconte-t-il. Je suis désormais devenu plus complet; un gars utile dans toutes les zones de la patinoire. Après plus de 10 ans passés en Amérique du Nord, il m’a par ailleurs fallu un peu de temps pour m’adapter au style européen. J’ai bossé et j’ai pu compter sur l’aide de mes coéquipiers ainsi que sur la patience du coach.»

Son entente avec Nicklas Danielsson et Sven Ryser, que ce soit sur le premier trio vaudois ou en supériorité numérique, n’est pas étrangère à sa réussite. «Nicky est tellement intelligent sur la glace! Sven? Je n’ai pas remarqué de joueur qui allie aussi bien jeu physique et vitesse dans ce championnat», glisse le Canadien. L’alchimie a à nouveau fonctionné lundi, amenant deux buts en power play et le game-winning-goal de Jeffrey, préparé par un excellent fore-checking de Danielsson et de Ryser.

Place à la Coupe

Résultat: le LHC s’est défait de Langnau pour la cinquième fois en autant de parties cette saison. «Idéal pour lancer 2017, lâche le top scorer lausannois. L’objectif est clair pour la suite: tenter de revenir sur le trio de tête et empêcher nos poursuivants de nous rattraper.» Voilà les Lions avec 60 points au compteur au moment où se profile une demi-finale de Coupe de Suisse, jeudi soir à Kloten. (24 heures)