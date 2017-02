«Tout va bientôt rentrer dans l’ordre»

Le 20 janvier dernier, Gottéron mettait fin à la plus longue série de victoires de l’histoire du LHC en LNA. Après neuf succès consécutifs, le faux pas concédé à Saint-Léonard, face à un adversaire pourtant déjà en pleine crise, était donc considéré comme anecdotique. Voire salutaire même par certains qui y voyaient qu’un simple rappel à l’ordre.

Sifflets à Malley

Quinze jours et quatre matches plus tard, les Lions n’ont toujours pas retrouvé les joies de la victoire. Si les défaites enregistrées ensuite contre Zoug, Davos et Berne tombaient dans le domaine du compréhensible, les trop nombreux errements vus jeudi face à Bienne ont provoqué quelques sifflets – rarissimes cette saison – au sein du public. «C’est dommage car nous avions vraiment bien commencé cette partie, explique Joël Genazzi. Après avoir perdu ses quatre derniers matches, l’équipe était déterminée à mettre un terme à cette série. Malheureusement, un peu à cause de Jonas Hiller et surtout parce que nous n’avons pas su créer suffisamment de trafic devant lui pour le gêner, notre domination n’a pas été récompensée.»

Un contretemps qui n’aurait pas perturbé le LHC il y a quelques semaines, mais qui a eu un effet malsain jeudi. «L’égalisation, quelques secondes avant la première sirène, nous avait déjà fait un peu mal, continue le défenseur. Le deuxième but, un peu plus encore. C’est surtout le troisième qui nous a définitivement coupé les jambes. A partir de là, nous n’avons plus été capables de nous montrer dangereux. Il nous a manqué cette force et cette énergie qui nous avaient souvent permis de terminer très fort nos matches, cette saison.»

Intense préparation

Un petit coup de moins bien sur le plan physique qui ne serait pas étonnant au vu de la folle débauche d’énergie déployée, match après match depuis cinq mois par les Lausannois. «C’est d’autant plus plausible que, pour préparer au mieux les play-off, nous travaillons dur actuellement à l’entraînement, confirme Genazzi. En ce qui me concerne, je ne me sens d’ailleurs pas en forme optimale depuis deux ou trois semaines. Mais pas d’inquiétude, tout va bientôt rentrer dans l’ordre, j’en suis convaincu.»

Le plus tôt sera bien sûr le mieux même si la situation comptable du LHC le laisse pour l’instant à l’abri d’une mauvaise surprise. «Lors de chacune de nos confrontations, je me souviens que Fribourg nous avait causé pas mal de problèmes grâce à un très bon fore-checking. Et puis, n’oublions pas que plusieurs anciens Lausannois figurent dans leur contingent. Pour eux, les duels contre le LHC sont une source de motivation supplémentaire…» (24 heures)