[Vidéo] LHC - Davos, le débat de la rédaction

Pourquoi le LHC va se qualifier

Soyons honnêtes, bien qu’il précède Davos au classement final de la saison régulière, le LHC n’aborde pas son quart de finale avec les faveurs des pronostics. Malgré cela, le LHC va se qualifier pour les demi-finales! Parce que les Lions de Dan Ratushny en voudront plus que leurs adversaires. Et l’on sait que la rage de vaincre est souvent la clé du succès.

Les atouts lausannois ne s’arrêtent pas là. Depuis 2013 et cette épopée qui l’a ramené en LNA, le LHC a montré que la pression inhérente aux play-off le galvanise plus qu’il ne le tétanise. Face à une opposition pourtant bien supérieure, John Gobbi et Cie n’avaient-ils pas réussi à contraindre Zurich puis Berne de disputer un 7e acte de tous les dangers en 2014 et en 2015? Sur glace adverse, ils ne s’étaient ensuite inclinés que d’extrême justesse.

Un handicap qui se transformera en avantage le 18 mars prochain puisque les Lausannois joueront ce match décisif devant leur public. Mais pour avoir le droit de le disputer, trois victoires seront bien sûr nécessaires. Ils y parviendront grâce à quatre atouts décisifs. Le premier a pour nom Dan Ratushny. Sacré meilleur coach de la saison, le Canadien est à l’aise lors des séries. Quelle que soit la situation. Il l’a d’abord prouvé en Allemagne en propulsant le modeste Straubing jusqu’en demi-finale. Puis en gérant à la perfection le rôle de favori pour emmener, par deux fois, Salzbourg au titre. Pour mener à bien son ambitieux projet lausannois, Ratushny sait qu’il peut compter sur un groupe déterminé à prouver que le vrai visage du LHC n’est pas celui montré ce dernier mois mais bien celui qui a épaté le pays durant près de 40 matches.

Le troisième atout est le plus évident. A 41 ans, Cristobal Huet est cette assurance tous risques qu’Arno del Curto ne possède pas. Et pour ceux qui seront ses derniers - ou avant-derniers - play-off, l’ange gardien de Malley veillera sur ses buts comme une lionne sur ses petits. Pour finir en beauté, il faudra aussi marquer. Pour cela, Ratushny disposera d’une arme fatale un brin inattendue. Après un exercice inconstant, Harri Pesonen retrouvera comme par magie son incroyable niveau de la saison passée. Pour aligner ces points qui finiront par terrasser Davos.

Pourquoi le LHC va être éliminé

L’avantage de la glace est un réel avantage pour le LHC, pour des raisons populaires (Malley joue un vrai rôle) et pratiques (potentiellement un déplacement en moins). La force collective et l’état d’esprit des Lions peuvent par ailleurs renverser des montagnes, on a eu l’occasion de s’en apercevoir.

Et puis, avec Cristobal Huet, Lausanne est en possession d’un atout d’expérience que Davos n’a pas dans ses buts, Gilles Senn (21 ans) étant sur le point de participer à ses premiers play-off chez les pros.

Malgré cela, le LHC ne va pas passer l’écueil des quarts de finale. En face, le multiple champion de Suisse (31 titres) va tout simplement faire la différence par le talent. Car Davos dispose d’un effectif intrinsèquement supérieur, alliant jeunes prometteurs (Senn, Kindschi, Heldner, Eggenberger, Corvi, Simion…) et joueurs confirmés, habitués à briller lors des séries éliminatoires (Du Bois, Forster, Ambühl, Dino et Marc Wieser, Lindgren, Ruutu).

Vous me direz que Lausanne a par le passé poussé Zurich (2014) et Berne (2015) à disputer un septième match décisif en dépit d’un déficit de qualité sur le papier. Je vous répondrai que le contexte n’est plus le même. A l’époque, les Lions n’avaient rien à perdre. Aujourd’hui, ils ont une ambition de grandir à assumer. Et un avantage de la glace à défendre d’entrée. Pas simple.

Le club vaudois possède en Dan Ratushny le meilleur coach de la saison régulière (selon ses pairs)? En Ligue nationale A, Arno Del Curto (6 fois champion de Suisse avec Davos) sait mieux que personne comment gagner une série de play-off.

Le scénario de la fin d’exercice régulier n’a par ailleurs pas rendu service au LHC. Quasi assurés de finir quatrièmes à dix journées du terme du tour de qualification, les Lions ont levé le pied, et pris quelques mauvais plis, desquels il ne sera pas évident de se séparer tout de suite. Au contraire d’un Davos qui est monté en puissance au fil de la saison. Son jeune gardien Gilles Senn avec. (24 heures)