Au LS, c’est la foire aux gauchers

Le point commun que partagent Alain Rochat, Djamel Mesbah, Marco Delley, Gonzalo Zarate et Valeri Bojinov? Ils font tous les cinq partie des sept recrues estivales du Lausanne-Sport? Correct. Mais incomplet. Car, précision intéressante, ils sont aussi tous les cinq gauchers. Et ont porté à 11 (!) le nombre de joueurs vaudois munis d’une telle disposition. Le total est le plus important de Super League, où la moyenne affiche du reste une valeur inférieure à six éléments par club.

Lorsqu’on lui présente les données, Fabio Celestini sourit. «Je vois où vous voulez en venir, dit-il. Est-ce qu’on a ciblé des profils spécifiquement gauchers durant le mercato? Non.» Le technicien du LS concède en revanche volontiers son penchant pour la particularité en développant sa réponse. «On m’a proposé des pistes et il s’est avéré que la majorité d’entre elles étaient gauchères. Il n’y avait rien de prémédité, mais ça m’arrangeait, rigole-t-il. Disons que si je suis amené à trancher entre deux joueurs aux qualités égales, je choisirai toujours le gaucher plutôt que le droitier.»

C’est là qu’entrent en scène des explications pas forcément rationnelles. «Il paraît que les gauchers ont certaines prédispositions, parce qu’ils sollicitent l’hémisphère droit de leur cerveau (ndlr: celui de l’intuition et du sens artistique) quand ils utilisent leurs membres forts, glisse Celestini. On dit qu’ils sentent mieux les choses, qu’ils sont plus inventifs. Et, offensivement, on a besoin de dribbleurs, de créateurs, d’éléments déclencheurs.»

Soumise à Vincent Chollet, médecin du sport, la démonstration ne surprend pas tant que ça. «Je n’ai jamais eu vent d’un quelconque fondement scientifique à cet égard, commence-t-il. Mais j’en ai déjà entendu parler. C’est à mon avis un peu comme une légende urbaine, dans laquelle il y a certainement une part de vérité.»

Après tout, Messi est gaucher, et Maradona l’était également. «Mais Zidane était droitier, et il était plutôt bon aussi», se marre encore Celestini. Trêve de plaisanteries. Car, dimanche, c’est jour de derby à la Pontaise, où le Lausanne-Sport cherchera à briser le signe indien. En mettant fin à sa série de 13 rencontres sans victoire à domicile (le dernier succès remonte au 2 octobre 2016 contre Lugano).

Retrouver une assise

Face à un FC Sion blessé après la déroute lituanienne de jeudi soir en qualifications pour l’Europa League (défaite 3-0), le LS devra impérativement retrouver cette assise défensive qui l’avait caractérisé durant la préparation estivale. Et éviter de connaître un black-out identique à celui de samedi passé contre Saint-Gall (3-3), quand il avait été perforé de toutes parts entre la 25e et la 55e minute de jeu (de 1-0 à 1-3).

Dans cette optique, les Vaudois ont surtout travaillé le déplacement de leur bloc équipe en phase défensive, vendredi matin à l’entraînement. «Il s’agit de presser et de se replier ensemble, de mieux synchroniser nos mouvements», martèle Celestini. Ne faire qu’un, tel a été le mot d’ordre d’une séance conclue dans la très bonne humeur, avec Valeri Bojinov dans le rôle du clown.

Dimanche, le Bulgare devrait à nouveau occuper le front de l’attaque en compagnie de Gonzalo Zarate (en soutien). Les deux gauchers vont-ils faire parler leur soi-disant sens supérieur de la créativité pour enfin remettre le LS sur le droit chemin? (24 heures)