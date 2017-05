Au LS, la sagesse domine malgré l’urgence de faire des points

Fabio Celestini ne cracherait certainement pas sur les titularisations de Nicolas Gétaz et de Musa Araz en cette période où son Lausanne-Sport est à la recherche d’une nouvelle dynamique après deux défaites d’affilée. Un latéral gauche aussi solide défensivement que percutant (7 passes décisives en 24 apparitions cette saison) pour concurrencer Taye Taiwo sur son couloir ne ferait pas de mal. De même qu’un milieu de terrain supplémentaire ne serait pas de trop, alors que Samuele Campo semble avoir besoin d’un second souffle (5 buts et 6 passes décisives jusqu’à début mars; plus rien depuis 8 matches).

Seulement voilà, Gétaz (ligaments internes du genou gauche) et Araz (entorse de la cheville gauche) ont beau avoir fait leur retour dans l’effectif lausannois le week-end dernier à l’occasion de la réception de Saint-Gall (respectivement 20 et 30 minutes de jeu), ils ne seront toujours pas en mesure de prétendre à une place de titulaire dimanche au Letzigrund contre Grasshopper (13 h 45). «Ils sont encore fragiles, explique Fabio Celestini. Et on ne peut pas se permettre de prendre le risque de les aligner d’entrée. Je préfère attendre et pouvoir composer avec le maximum de joueurs à 100% pour les quatre dernières journées du championnat (ndlr: Lucerne, Thoune, Lugano et Young Boys).»

Lui aussi remis de sa blessure (ischio-jambiers), Olivier Custodio devrait également effectuer un retour en douceur. Au LS, on joue la carte de la sagesse, malgré l’urgence de faire des points. «Il est clair que la situation n’est pas confortable (ndlr: 4 points de marge avec Vaduz). On va du reste tout faire pour s’imposer à Zurich. Mais notre sort, qu’il soit synonyme de maintien ou de relégation, ne sera pas scellé ce week-end, estime Nicolas Gétaz. La lutte va durer jusqu’au bout. Et plus on aura d’atouts en mains lors du sprint final, mieux ce sera.»

Dans le football, il faut savoir être raisonnable. Et là, ce serait dangereux de précipiter les choses.

Intelligente privation en vue de la suite des événements. Et l’impatience, dans tout ça, chez un élément qui n’a pas commencé la moindre rencontre depuis près de deux mois? «Je me réjouis évidemment de rejouer davantage. C’est dur de regarder ses coéquipiers se battre sur la pelouse sans pouvoir les aider, poursuit-il. Mais, dans le football, il faut savoir être raisonnable. Et là, ce serait dangereux de précipiter les choses.»

Le doublé de Pape Thiaw

Mesures de précaution obligent, le onze du Lausanne-Sport ne devrait pas être bouleversé dimanche. A moins qu’Andrea Maccoppi, malade en fin de semaine, ne soit pas capable de tenir son rang. Pour le reste, la séance d’entraînement de vendredi matin, légère, n’a donné aucune indication. Si ce n’est que le groupe, en dépit d’une situation comptable compliquée, semble respirer la bonne humeur.

Aux Vaudois de tout entreprendre pour la conserver au Letzigrund, où ils confirmeront de toute manière une tendance. Celle qui dit qu’ils sont actuellement redoutables à l’extérieur (trois victoires consécutives: à Sion, à Thoune et à Vaduz). Ou alors celle qui dit que le LS ne sait plus gagner en déplacement face à GC. Un tel cas de figure n’est en effet plus intervenu depuis le 18 août 2001 (série de 5 défaites et 2 nuls). A l’époque, les Sauterelles évoluaient encore au Hardturm et Lausanne, emmené par le trio Lutsenko-Wittl-Karlen au milieu, s’était imposé 2-1 grâce à un doublé de Pape Thiaw. (24 heures)