Avec Geissmann, le LS a réalisé un bien joli coup

L’affirmation est valable selon que l’on évoque le mercato estival ou le premier match de la saison, samedi soir face à Saint-Gall (3-3). Avec Joël Geissmann, le Lausanne-Sport a réalisé un bien joli coup. Sur le marché des transferts, donc, tout d’abord. «C’est très compliqué pour un club comme le nôtre (ndlr: sous-entendu, aux finances et aux ambitions sportives limitées) d’attirer un bon joueur suisse dont l’âge se situe dans la tranche 25-30 ans», soulignait Fabio Celestini il y a une dizaine de jours. Le LS y est pourtant parvenu, en enrôlant un élément de 24 ans, toujours sous contrat avec Thoune et sortant d’un exercice convaincant pour ses débuts en Super League (5 buts, 2 passes décisives au poste de milieu axial).

«Je n’étais plus content de ma situation dans l’Oberland, notamment en raison de divergences d’opinions avec le nouvel entraîneur (ndlr: Marc Schneider, nommé le 1er juillet). Il y a eu un intérêt de la part de Lausanne et, en quatre jours, mon transfert était acté», explique l’Argovien, séduit par le discours et l’identité de jeu de Celestini ainsi que par les responsabilités que le club vaudois souhaitait lui confier au sein de son projet.

Débarqué à la Pontaise mercredi dernier, Joël Geissmann a logiquement démarré la saison sur le banc, samedi soir face aux Brodeurs. Il n’empêche que son introduction – à la place d’Alex Pasche à la 56e – a été synonyme de coaching gagnant. En mode express, même, puisque le milieu de terrain a permis au LS de réduire le score de la tête (57e, 3-2) dans la minute ayant suivi son entrée en jeu. Sur le tout premier ballon qu’il touchait sous ses nouvelles couleurs. «C’est vraiment incroyable, glisse-t-il. J’ai vu la course de Sami (Campo) sur la droite, j’ai senti qu’il allait centrer, alors je me suis précipité dans les seize mètres en faisant valoir l’une de mes forces: ma capacité à me projeter vers l’avant.»

Un joueur «box to box»

Pas besoin d’aller chercher beaucoup plus loin ce qui a charmé Fabio Celestini, dont on connaît les intentions offensives, chez sa dernière recrue. «Il sait également bien défendre, tempère néanmoins le tacticien. Disons que c’est un milieu axial polyvalent, un joueur box to box.» Une bonne pioche, en tout cas, dont le but inscrit peu avant l’heure de jeu a fait office d’électrochoc dans l’esprit des Lausannois, égalisateurs cinq minutes plus tard grâce à une frappe d’un autre nouveau venu: Gonzalo Zarate.

Discret durant la préparation, l’Argentin a été l’un des hommes les plus en vue de ce match de reprise. De quoi en déduire que le LS paraît mieux armé que la saison passée dans la lutte pour le maintien en Super League? «On a restreint l’effectif (14 départs pour 7 arrivées), mais on a gagné en qualité, répond l’entraîneur vaudois. Tout le monde est concerné et les éléments issus du banc (ndlr: Geissmann, Kololli et Margiotta samedi, soit une certaine profondeur) sont susceptibles d’avoir un impact décisif.»

Un groupe perfectible

Cela a déjà été le cas contre Saint-Gall. Reste que le Lausanne-Sport est encore perfectible. D’abord parce qu’il doit composer pour le moment avec une liste plutôt fournie de joueurs absents (Torres, Tejeda), en retard physiquement (Mesbah, Kololli, Margiotta, Bojinov), ou pas totalement intégrés (Geissmann, Delley).

Mais aussi parce que son 3-5-2 a dévoilé quelques limites sur le plan défensif, lors de la demi-heure qui a permis aux Brodeurs de renverser le score de 0-1 à 3-1, en dépit d’une brillante entame vaudoise. «On a perdu le fil défensivement. On n’était plus du tout organisés, plus du tout compacts, que ce soit au niveau du pressing ou du repli. Du coup, on s’est fait transpercer, analyse Celestini. L’équipe a besoin de temps pour trouver la bonne cohésion.»

Elle a en revanche démontré qu’elle avait une sacrée force de caractère pour revenir à la marque et sauver un point. Les recrues et leur expérience n’y sont sans doute pas étrangères.

LS - Saint-Gall 3-3 (1-2)

Pontaise: 3415 spectateurs.

Arbitre: Hänni.

Buts: 7e Campo 1-0, 28e Buess 1-1, 33e Aratore 1-2, 52e Aleksic 1-3, 57e Geissmann 2-3, 62e Zarate 3-3.

Lausanne: Castella; Manière, Rochat, Monteiro; Marin, Campo, Maccoppi, Pasche (56e Geissmann), Gétaz (61e Kololli); Zarate; Bojinov (65e Margiotta).

Saint-Gall: Lopar; Koch, Haggui, Wiss, Wittwer; Kukuruzovic, Aleksic (64e Taipi), Tschernegg; Tafer (75e Ben Khalifa), Buess, Aratore.

Avertissements: 39e Aleksic, 42e Rochat, 44e Kukuruzovic, 90e Wittwer.

Notes: Lausanne sans Tejeda (avec le Costa Rica), Torres (Panama), Berchtold, Mesbah, Kabacalman, Dominguez ni Asllani (pas convoqués). Saint-Gall sans Barnetta, Blasucci, Ad. Ajeti, Al. Ajeti, Toko ni Hefti (blessés). (24 heures)