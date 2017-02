Cinq bonnes raisons d'aller voir le derby Lausanne-Sion

Dimanche, à 13h45, Lausanne-Sport et le FC Sion ont rendez-vous au stade de la Pontaise. Les derbies ne sont plus très nombreux dans le football romand. Alors voilà cinq bonnes raisons d’aller au stade et de ne pas bouder ce duel qui mérite une assistance nombreuse et participative.

1. Au stade, c’est mieux qu’à la télévision

Bien sûr, la télévision, c’est confortable. On peut se dire, dans la mollesse d’une fin d’hiver, que c’est dimanche, que ce n’est pas encore le printemps, et décider que LS-Sion, on va le regarder dans son coin à la télé. On sait qu’on pourra voir et revoir les actions douteuses, les ratés, les réussites, les buts, les gestes et les grimaces des entraîneurs, en gros plan, tranquille chez soi. Certes, certes, mais la télé ça reste la télé et au bout d’un match vu dans son salon, on a le sentiment qu’on l’a vu mais pas vécu.

Et puis, LS-Sion, même flamboyant, même avec des buts, à la télé, restera un match de championnat de Suisse avec ses qualités certes, mais aussi ces défauts qui le différencient des grands matches télévisés de la Champions League. La télé grossit les défauts, elle ne pardonne pas les erreurs techniques, parce que sur l’écran plat, sur l’image plate, on nous montre la vraie vie, mais sans la chair de la vraie vie.

Dans le stade, c’est autre chose: un amorti raté, une passe ratée, c’est embêtant mais c’est fini aussitôt fait. Une belle passe, une vraie accélération, un but, c’est du direct rien que pour nous, parce qu’on est là. Le jeu. Le bruit, les voix, l’espace autour du stade, la dimension du terrain, le placement des joueurs sur les 5000 m2, un petit ramasseur de balle qui est fier de ramener son trésor, le ciel qui change, l’ami qu’on n’a pas vu depuis longtemps, un groupe de pigeons qui survole la pelouse et part vers nulle part. LS-Sion à la télé, c’est bien quand on n’a pas le choix, c’est un lot de consolation. LS-Sion au stade, où se vit le jeu pour le spectateur, c’est le derby en vérité.

2. C’est un rendez-vous avec CC

On aime ou on n’aime pas, mais c’est comme ça. Le FC Sion, c’est Christian Constantin d’abord. C’est lui qui vient à la Pontaise, ce personnage aux mille visages et aux innombrables mystères. People incontournable et très docile dans ce domaine, il n’est pas dupe quant à sa popularité et il sait bien qu’un jour, si les choses devaient mal tourner, il aurait moins d’amis qu’il en compte les soirs de grande choucroute à Martigny. Tous les mondains qui défilent chez lui, sourient pour les photographes, font partie d’un show qui a commencé au tout début des années 2000, quant CC a repris le FC Sion alors mûr pour la faillite.

Ce soir-là, dans une ambiance d’une tristesse absolue, quelques dizaines de personnes désemparées, dans une salle de la capitale valaisanne, l’ont entendu dire qu’il était prêt à reprendre le club, à le sauver du néant évident. Il était seul candidat. Elles ont voté pour lui. Oui à CC. Quinze ans plus tard, 8000 personnes pour la choucroute, Sion troisième du championnat, et tout et tout. Ce qui tient Constantin, ce n’est pas le people, le cirque médiatique, c’est le football, les matches, les victoires et les défaites, c’est le jeu. Le jeu, le ballon, nourrissent son âme, ses jours. Il aime le football, ce président-là. S’il n’aimait que l’argent il en ferait discrètement sans se mettre en vitrine avec son équipe. Il n’aurait pas de club, juste des actions et des sous, il vivrait discrètement. Il a peut-être des actions et des sous, mais il aime le football et il anime les stades, les médias, l’actualité du football, les matches, les conversations.

On est pour lui ou contre lui. Mais il existe. Il fait. Il s’engage. Il paie. Il ne fait pas tout juste, mais il fait. Il arrive avec son show à la Pontaise. On ne va pas rater ça. On ne va pas le voir une fois de plus à la télé alors qu’il vient à la maison et qu’on pourra, dans la tribune, le voir faire la pote s’il perd, et faire la même pote s’il gagne. Jamais vraiment content. Toujours dans le match d’après. C’est en lui que les émotions vivent. On ne va pas rester dans le salon alors qu’il arrive dans la pièce d’à côté. On va aller au stade pour lui dire bonjour, lui signifier que sans lui, le football romand serait bien mal, malgré ce qu’en disent ses détracteurs. Bienvenue CC, La Pontaise est contente de te voir arriver et va sans doute te faire savoir à coup de sifflets combien tu es important pour elle.

3. Dire bonjour à Akolo, le migrant qui console

Beaucoup de bons joueurs sédunois seront sur le terrain dimanche, mais notre préféré, c’est Akolo. Dans le monde actuel, son histoire pourrait consoler, pendant quelques instants, de toutes les choses invraisemblablement banalisées dont on nous parle chaque jour. Les migrants en perdition, les migrants refoulés, les migrants noyés. Quand avez-vous entendu parler de migrants heureux, soulagés? Chadrac Akolo aura 22 ans le 1er avril prochain. En 2009, il est parti du Congo avec son papa et il est entré en Suisse. Il ne veut pas expliquer comment. C’est son secret.

À l’époque c’était en gros sa seule fortune, ce secret. Il s’est retrouvé un peu plus tard à Bex, dans le centre pour requérants d’asile. Il n’a rien, alors, mais il a en lui sa passion du football et de vraies qualités. Des entraîneurs de Bex le remarquent, l’aident. «Je les considère comme ma deuxième famille». Sa tante Philomène d’Yverdon lui achète ses premières vraies chaussures de football. Il joue en juniors. Puis dans la première équipe de Bex. Il se fait remarquer. Il rejoint la formation du FC Sion. Le migrant Chadrac Akolo est sur la route de ce qu’on appelle le rêve.

Il est prêté à Xamax. Puis revient à Sion. Il a déjà marqué onze fois cette saison. Il en rate aussi. Mais il marque. Quand il était petit, au Congo, il courbait parfois l’école pour jouer au football avec les copains. Le ballon était un paquet d’habits roulés en boule, bien fort. Au centre pour requérants, à Bex, il arrivait qu’un copain qui était là la veille ne soit plus là le lendemain pour le petit-déjeuner. Il a vécu ça, Chadrac Akolo. Tous les footballeurs ont une histoire, celle du Congolais du FC Sion rend particulièrement attentif et sensible par les temps qui courent. Bienvenue à la Pontaise, jeune homme.

4. Parce que Lausanne-Sport le mérite

Il faut savoir se souvenir. En automne dernier, Lausanne-Sport jouait bien, gagnait ses matches, les nouveaux amis qu’il se faisait au fil des matches parlaient de qualification pour l’Europa League. C’était logique, car LS semblait assez inarrêtable, sûr de son jeu et en pleine confiance. Et puis voilà, des fins de matches ratées, des circonstances particulières. Une fois, deux fois, plein de fois. Et les points qui filent, et la confiance qui s’en va, et le jeu avec.

Ce que Lausanne a fait jusqu’à l’automne lui appartient, c’était du jeu, du spectacle, de l’offensive et du charme. Personne ne peut lui enlever ça. Ce n’est pas de la poussière qui n’existe plus, les résultats sont là. LS a fait cela, séduit son public. Il ne faut pas l’abandonner quand ça va moins bien. Un derby, contre Sion de surcroît, c’est une bonne occasion pour le public lausannois, vaudois, de montrer comment il s’appelle, de dire s’il sait aussi être là dans les mauvais moments. Dans ces circonstances où on reconnaît ses vrais amis. Si les amis du LS, les spectateurs potentiels, restent devant la télé dimanche, ou même pas, les joueurs ne sauront pas qu’ils ont encore, avec eux, de vrais soutiens.

Leur redressement tient à peu de choses: contre Bâle, le jeu est revenu, de vraies offensives se sont dessinées. Juste assez pour que les joueurs croient en eux, ne laissent pas le pessimisme reprendre la main. Ils savent jouer. Ils sont les atouts d’un collectif auquel le printemps doit convenir. Si, grâce à leur public, ils ont dimanche l’impression, le sentiment de jouer dans un petit stade bien plein, bien vivant, bien à eux, chez eux, ils se sentiront plus légers, plus grands. Ils ont besoin de ça à ce moment de la saison. Dimanche, il ne faut pas les laisser seuls dans le vent.

5. Parce que Fabio Celestini est encore là

Un jour, Fabio Celestini ne sera plus là. Celui qui a été nommé entraîneur de l’année 2016 ne va pas passer sa vie au Lausanne-Sport. Il est sans doute déjà convoité, demandé ailleurs, dans des clubs peut-être plus prestigieux et plus aisés financièrement. Mais il est là, pour le moment. Et allez savoir quand en Suisse romande on retrouvera un entraîneur de cette qualité-là. Avec cette foi qui le pousse sans cesse à s’en remettre au jeu.

Le jeu, une notion si souvent oubliée dans le football moderne. Le football est un jeu avant d’être un sport. Fabio Celestini fait jouer son équipe, il est convaincu que c’est en jouant, en choisissant d’être maître de la balle, des espaces, du terrain, de la vitesse, du rythme, qu’on s’épanouit et qu’on gagne. On entend souvent des entraîneurs tristement classiques affirmer, quand leur équipe est en mauvaise situation, «qu’il n’est plus temps de penser à bien jouer, car il faut faire des points». Comme si les artifices de toutes sortes assuraient les succès davantage que le jeu pensé, intelligent, logique et accessoirement spectaculaire. Il faut aller au match pour soutenir les choix de Fabio Celestini, et si on n’en est pas convaincu, essayons de nous remémorer les performances squelettiques du Lausanne-Sport coaché par les entraîneurs précédents.

Un jour, les dirigeants du Lausanne-Sport seront fiers de pouvoir dire que Celestini s’est fait les dents dans son métier d’entraîneur grâce à eux. Allons le soutenir, adhérer de tout près, dans le stade, à ses idées, à ses convictions qui sont les nôtres, dans le fond, puisque ce qu’on veut, c’est du football qui va vers l’avant, du jeu qui épanouit les joueurs, qui génère des buts et du spectacle. LS a su le faire, il est prêt à recommencer, parce que Celestini pense comme il pense. Alors allons-y, dimanche! (24 heures)