Décidément, ce LS ne fait rien comme les autres

C’était mieux, certes, mais cela ne rapporte rien de plus. Une semaine après avoir livré un non match face à Vaduz, le Lausanne-Sport a le plus souvent dominé Saint-Gall, s’est ménagé plusieurs occasions nettes, sans toutefois parvenir à concrétiser sa domination par le moindre but. Pire, les Vaudois se sont laissé surprendre sur l’une des rares incursions offensives du visiteur. Ainsi, en neuf jours, Lausanne a manqué deux belles opportunités de prendre ses distances avec la zone de relégation. A force de relancer leurs adversaires directs – Saint-Gall restait tout de même sur cinq défaites consécutives –, les joueurs de Fabio Celestini pourraient bien se fabriquer de solides regrets, pire même, les conditions d’une véritable désillusion.

«Au moins a-t-on revu une équipe qui avait envie», soulignait avec raison l’entraîneur lausannois au terme de la rencontre. Mais entre les bonnes intentions et la réalité des chiffres, il y avait hier une distance que les joueurs ne sont pas arrivés à combler. Si l’on excepte une mise en route un peu laborieuse (une dizaine de minutes), le LS a pris un ascendant quasi permanent qui aurait dû lui permettre de mener au score. Mais Torres, pourtant en bonne position, a manqué la cible (15e), Lotomba a vu son ciseau s’écraser sur le poteau (18e), et Kololli sa frappe relâchée par le gardien tout près de la ligne de but (28e). Et la liste n’est pas exhaustive. Idem en seconde période, avec des frappes mal ajustées de Maccoppi (53e et 64e), ou encore un coup de tête de Diniz par-dessus (84e), voire un but de Pak annulé pour un hors-jeu imaginé par les arbitres (75e).

Une liste à la Prévert pour un inventaire qui en dit long sur le fait que ce LS est bien vivant, mais aussi en quête permanente d’une efficacité offensive trop variable d’un match à l’autre. «Il nous a manqué ce petit truc pour passer devant», estimait Benjamin Kololli. Entré en cours de partie, après quasi deux mois sans compétition, Nicolas Gétaz évoquait pour sa part «des détails». Enfin, Alexandre Pasche parlait d’«apprendre à être plus tranchants».

Il a donc manqué peu de choses… et beaucoup à la fois. Vaduz n’avait pas été un foudre de guerre; Saint-Gall ne l’était pas davantage. Dimanche après-midi, les hommes de Giorgio Contini ont ouvert le score en transformant leur première occasion, après plus d’une heure de jeu. Mais un joli but au moins, avec un mouvement amorcé côté gauche et conclu par un centre en retrait d’Aratore pour Ajeti (20 ans), qui a réussi à surprendre Monteiro au premier poteau pour inscrire son 10e but cette saison.

Jusqu’à la fin

A partir du moment où le LS se ménage suffisamment de possibilités pour revendiquer la victoire, on pourrait en déduire, un peu naïvement, qu’il faut se montrer confiant pour la fin de saison. En même temps, cette équipe doit faire tellement d’efforts et convoquer tellement de facteurs favorables qu’on peut tout aussi bien se dire qu’elle restera sous la menace d’une issue fatale jusqu’à la toute fin, le vendredi 2 juin à Berne. A quoi ressembleront, ces prochaines semaines, ce «petit truc» et tous ces «détails» évoqués plus haut? En dessous depuis quelques semaines, Campo va-t-il retrouver un peu de cette créativité dont il est capable? Le retour de Gétaz permettra-t-il de mieux animer le côté gauche? Est-il judicieux de maintenir Ben Khalifa plus bas, côté droit? Torres ne serait-il pas plus utile à sa place? Et peut-on se passer de Pak devant, même si le Coréen court après sa meilleure forme? Quelques questions parmi d’autres au moment où le LS s’apprête à disputer deux matches à l’extérieur, où il apparaît plus performant. Décidément, ce LS ne fait rien comme les autres.

LS - Saint-Gall 0-1 (0-0)

La Pontaise. 4088 spectateurs.

Arbitre: M. Amhof.

But: 66e Ajeti 0-1.

Avertissements: 64e Wiss, 69e Ajeti, 89e Geljmi, 91e Aratore.

Lausanne: Castella; Lotomba, Diniz, Monteiro, Taiwo (74e Gétaz); Maccoppi (74e Pak); Ben Khalifa, Campo (64e Araz), Pasche, Kololli; Torres.

Saint-Gall: Lopar; Hefti (42e Mutsch), Haggui, Gelmi, Wittwer; Wiss (80e Gaudino), Salihovic; Tafer, Barnetta, Aratore; Ajeti (78e Aleksic).

Notes: Lausanne sans Custodio, Margiotta, Frascatore, Blanco (blessés); Mendez, Esnaider, Ming, Dominguez, Tomas (non convoqués). Saint-Gall sans Toko (suspendu). (24 heures)