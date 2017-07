Delley quitte Servette pour Lausanne

Servette composera cette saison sans Marco Delley. A 28 ans, le milieu de terrain grenat a pris le chemin de Lausanne. Il vient de s'engager mardi matin sur la base d'un contrat de 1 an, avec deux possibilités de prolongations supplémentaires qui dépendront du nombre de matches disputés.

Ce gaucher à la technique irréprochable trouve là une chance de faire reconnaître son talent en Super League pour la première fois. "Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux, lance-t-il. Fabio Celestini recherchait un joueur dans mon style, avec de la vitesse et de la percussion. A moi de progresser encore à la finition pour rendre à Lausanne la confiance placée en moi."

Cette confiance, c'est justement l'ingrédient qui lui manquait à Genève. Servette, en dépit du discours bon enfant de Meho Kodro, ne voulait plus de lui. "Le dernier mois, dans la tête, ce n'était pas fameux, admet Delley. Certaines choses m'avaient déçu. Si on m'avait averti plus tôt du fait que l'on ne comptait plus sur moi, cela aurait pu mieux se passer. Mais au final, tout se termine bien avec cette superbe opportunité en Super League, à Lausanne."

Marco Delley a déjà retrouvé le sourire. Servette, ne le voulant plus, l'a laissé partir sans indemnité de transfert: logique mais appréciable. (24 heures)