Encore un scénario de folie, toujours le même vainqueur

Malgré la grosse différence de potentiel qui les sépare, l’histoire n’est jamais banale entre le Lausanne-Sport et le FC Bâle. Qui peut en effet se targuer d’avoir autant inquiété le multiple champion de Suisse, d’avoir même mené à la marque lors des trois premières confrontations? Aucune autre équipe de Super League. On se souvient ainsi que le 21 septembre, le LS s’était incliné 2-1 sur un but bâlois signé Balanta à la 93e minute. Et le 5 novembre, dans ce même Parc Saint-Jacques, les Vaudois avaient dû s’avouer vaincus sur le même score, Suchy et Janko renversant le match aux 91e et 93e minutes. Hier, le scénario s’est dessiné un peu différemment, dans la mesure où le visiteur avait encore deux longueurs d’avance (3-1) à une vingtaine de minutes de la fin. Mais celui-ci n’a pu résister à la furia d’une équipe bâloise vexée et alors survoltée. Le LS a donc toujours tenu tête aux Rhénans cette saison. Mais au lieu de se remplir de 4, 5, voire 7 points, son panier est resté désespérément vide. Entre l’espoir et les regrets, ceux que laisse la dure réalité du terrain, le chemin est souvent très court.

Cela dit, le grand mérite du LS est de chercher son salut dans le jeu, quelles que soient les circonstances. Sevré de victoire depuis dix matches, Fabio Celestini avait certes opéré plusieurs modifications dans son onze de départ, mais sans chercher aucun artifice, aucune combine qui aurait eu pour dessein de «voler» quelque chose. Lausanne est venu à Bâle pour jouer, avec ses moyens. Il l’a bien fait par moments, en première mi-temps surtout, moins bien à d’autres, perdant parfois le fil. L’entraîneur avait laissé Tomas sur le banc, titularisant Custodio en défense centrale. Il avait également placé Kololli dans une position plus axiale, non loin de Campo, et lancé Taewo dans le couloir de gauche dès le coup d’envoi, dans une organisation collective connue. Sur un mouvement amorcé avec tempérament par Gétaz, Campo a adressé un long centre qui a permis à Kololli de contrôler avant de frapper de volée. C’était 1-0 pour le LS. On sentait alors qu’on n’allait pas s’ennuyer dans l’ambiance encore feutrée du plus beau stade de Suisse.

A vrai dire, même si Bâle parvenait très vite à égaliser (tête de Doumbia), Lausanne se montrait le plus menaçant, avec deux énormes possibilités pour Manière (25e) et Ben Khalifa (33e). Et lorsque Campo déposait délicieusement son coup franc dans le petit filet des buts de Vaclik, l’avantage paraissait amplement mérité. Jusqu’à la pause, Bâle était un leader très ordinaire. L’absence de Delgado n’y était probablement pas étrangère. Restait à savoir à quel degré de difficulté la réaction bâloise allait exposer le LS. Et très vite la pression est montée. Lorsque Kololli s’est offert une impeccable panenka sur penalty (faute de Akanji sur Ben Khalifa), portant la marque à 3-1, il paraissait bien naïf de croire que l’affaire était entendue. Ce que reconnaissait d’ailleurs Kololli: «On a peut-être pensé un peu vite que c’était dans la poche, ça fait vraiment ch…»

Malmené dans les airs

Soumis à une avalanche de centres (et de coups de coin), souvent malmenés dans les airs, les Lausannois ont alors nettement fléchi. Celestini a cherché des solutions, amenant notamment les centimètres de Tomas dans la surface, mais cela n’a pas suffi. Doumbia a relancé le FCB puis, à peine entré, Janko a marqué le but décisif sur un puissant coup de tête. «On a perdu cette organisation défensive qui nous aurait permis de souffrir un peu moins, relevait le coach lausannois. Et Bâle a mis ses qualités sur le terrain, montrant qu’il était le plus fort.»

Bâle - Lausanne 4-3 (1-2)

Parc Saint-Jacques. 23 974 spectateurs.

Arbitre: M. Amhof.

Buts: 9e Kololli 0-1, 11e Doumbia 1-1, 38e Campo 1-2, 67e Kololli (penalty) 1-3, 72e Doumbia 2-3, 75e Akanji 3-3, 84e Janko 4-3.

Bâle: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta (27e Akanji), Petretta (70e Calla); Serey Die (68e Janko), Xhaka; Elyounoussi, Zuffi, Steffen; Doumbia.

Lausanne: Castella; Manière, Custodio, Gétaz; Araz, Kololli, Maccoppi (82e Tomas), Campo (79e Margairaz), Taiwo; Pak, Ben Khalifa (74e Torres).

Avertissement: 12e Gétaz,

Notes: Bâle sans Sporar (malade), Traoré, Delgado, Vailati (blessés). Lausanne sans Monteiro (suspendu), Margiotta, Tejeda, Frascatore (blessés). (24 heures)