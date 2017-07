LS: Kololli manquera la reprise de la Super League

Le Lausanne-Sport devra composer avec l'indisponibilité de Benjamin Kololli, samedi prochain à l'occasion de la reprise du championnat de Super League face à Saint-Gall (19 h à la Pontaise). Déjà gêné à un mollet en début d'été, le milieu offensif (25 ans, 8 buts et 4 passes décisives la saison dernière) souffre légèrement à un genou.

S'il devrait rapidement faire son retour dans le groupe, Kololli ne prétendra vraisemblablement pas tout de suite à un rôle de titulaire, celui-ci ayant manqué la quasi intégralité de la préparation.

Mesbah, Torres et Tejeda absents aussi

Egalement un peu court physiquement, le dernier arrivé à la Pontaise Djamel Mesbah ne sera sans doute pas convoqué non plus pour affronter les Brodeurs. Engagés à la Gold Cup, Yeltsin Tejeda (Costa Rica) et Gabriel Torres (buteur avec le Panama samedi) sont quant à eux toujours absents. (24 heures)