Le LS a encore besoin de temps pour afficher son vrai visage

La saison de Super League reprend ses droits ce week-end, sur les pelouses de Suisse. Et le hasard du calendrier offre d’entrée un choc opposant l’octuple champion en titre, Bâle, et son plus sérieux contradicteur dans l’optique d’un nouveau sacre, Young Boys, samedi à Berne (19 h).

A une centaine de kilomètres de là et à la même heure, c’est une tout autre réalité qui concernera les protagonistes amenés à fouler le gazon de la Pontaise. Car tant le Lausanne-Sport que Saint-Gall (comme Lugano, Lucerne, Thoune voire Grasshopper) semblent partis pour lutter pour sauver leur place dans l’élite.

Après un mois de préparation intensive et un mercato animé – 14 départs, avec le probable transfert d’Araz en Turquie, et 7 arrivées (lire notre édition de jeudi) –, le LS entame l’exercice 2017-2018 muni de plusieurs certitudes. Tout en baignant dans une forme d’inconnue. Lors des quatre matches amicaux qu’ils ont disputés, les Vaudois ont en effet démontré qu’ils pouvaient compter sur une bonne assise défensive dans leur «nouveau» 3-5-2, solide sur les côtés et dans l’axe, avec le trio Manière-Rochat-Monteiro. Ils ont aussi prouvé qu’ils étaient en mesure de mettre en pratique les principes de jeu prônés par Fabio Celestini à la construction.

Circonstances atténuantes

Mais ils ont toutefois dévoilé quelques limites à l’approche de la cage adverse, en témoigne le peu de buts marqués durant l’été (3, dont 2 sur balle arrêtée). «L’équipe a subi énormément de changements au cours des quatre dernières semaines. Elle a besoin de temps pour bien fonctionner, notamment en phase offensive, domaine qu’on a moins pu travailler (ndlr: les recrues étant arrivées au compte-gouttes)», justifie l’entraîneur lausannois.

Il s’agira donc de se montrer indulgent vis-à-vis de la prestation que livrera le LS, samedi soir face aux Brodeurs. L’association Zarate - Bojinov en attaque n’a pas convaincu jusqu’ici? Le milieu argentin «découvre une nouvelle position en soutien de l’avant-centre», dixit Celestini, et le buteur bulgare n’est pas encore en pleine possession de ses moyens. «Il est en retard au niveau de l’intensité, dans ce qu’il faut pour donner un coup de reins dévastateur ou réaliser un enchaînement contrôle-frappe efficace», détaille le coach vaudois.

L’animation dans les couloirs est insuffisante sur le plan offensif? Lausanne doit pour le moment aligner deux joueurs au profil plutôt défensif (Gétaz et Marin) sur les ailes, Kololli et Mesbah étant à court de forme, Delley pas encore vraiment intégré (comme Geissmann dans l’axe, par ailleurs).

Et puis, il y a les cas Tejeda (Costa Rica) et Torres (Panama), toujours pas rentrés de la Gold Cup. Ça fait beaucoup. «Il y a une certaine incertitude qui entoure ce match de reprise», concède Celestini. L’inconnue concerne également deux autres questions fondamentales: combien de temps faudra-t-il au LS avant d’afficher son vrai visage? Et, surtout, quelle valeur faudra-t-il lui attribuer?

A l’aube d’une saison pour laquelle Zurich a remplacé Vaduz dans l’élite, le tacticien lausannois espère des réponses allant dans le bon sens. Celui du maintien. (24 heures)