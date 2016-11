Le LS a perdu son insouciance mais pas ses convictions

Avant d’entamer leur premier entraînement de la semaine, les joueurs et le staff ont pris lundi matin le temps de mettre des mots sur cette série de cinq revers consécutifs. Pendant près d’une heure, ils ont échangé franchement. «Le plus important, c’est qu’on garde cette foi en ce qu’on fait, martèle Fabio Celestini. Nous devons rester tranquilles.»

Le Lausanne-Sport dégageait sur le terrain une sérénité et une décontraction que l’on n’attendait pas forcément chez une équipe qui n’a plus remporté le moindre point depuis début octobre. Si les titulaires du déplacement à Saint-Gall (défaite 2-0) se sont contentés d’un léger décrassage, les huit joueurs non utilisés la veille ont travaillé avec beaucoup d’intensité. «Une séance comme ça, c’est toute la beauté du travail d’entraîneur, glisse Celestini. C’est la preuve que mon équipe est vivante. Elle peut perdre, mais elle vit. Je ne conçois le football que par rapport au plaisir. Je veux que les joueurs continuent de croire en eux et en leurs coéquipiers.»

Depuis son arrivée à la tête du LS, l’entraîneur vaudois a été fidèle à une philosophie de jeu, portée par la jeunesse (voir encadré). Celestini a toujours mis en avant le fond, ce qu’il appelle le «contenu». Ces cinq défaites n’y changeront rien. «Ce n’est pas aujour­d’hui qu’il faut remettre des choses en question, explique-t-il. Il fallait le faire avant. Et on l’a fait. Nous vivons une mauvaise passe, mais notre analyse s’est faite tout au long de la saison. Même lorsqu’on était deuxièmes au classement. On ne se laisse pas avoir par les derniers résultats.»

Allergique à la défaite

Reste que le jeune technicien, loué jusqu’ici par tous pour son travail et sa vision, se retrouve face à un premier défi. Comment comprendre cette baisse de régime? Le manque d’expérience du groupe constitue forcément un début d’explication. «Il y a cinq mois, la plupart de mes joueurs étaient en Challenge League ou en Serie C, rappelle le coach. Nous sommes meilleurs qu’en début de saison. Ces matches perdus se sont joués sur des détails. Le jeu est là, mais il nous manque encore cette méchanceté. Nous avons peut-être perdu ce brin d’insouciance qu’il faut désormais compenser. A nous de développer une réaction allergique à la défaite pour faire basculer cette réussite dans notre camp.»

Si on avait dit à Celestini, au début de cet exercice 2016-2017, que son équipe serait cinquième avec cinq points d’avance sur le dernier, il aurait sans doute signé. Aujourd’hui, son LS n’est plus le néo-promu qui surprend tout le monde. Ses adversaires l’attendent au tournant. Le rêve éveillé a peut-être pris fin pour les Lausannois. Mais l’heure n’est pas à l’affolement. Loin de là. (24 heures)