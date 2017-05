Le LS a su réagir, tactiquement comme mentalement

Il y a eu deux matches, dimanche après-midi au Letzigrund. Car le LS a montré deux visages. Celui d’une équipe «crispée, amorphe et attentiste» en première période, selon les dires de son entraîneur, Fabio Celestini. Puis celui d’un groupe «moins craintif, plus dynamique et conquérant» après la pause. Entre-temps, le technicien lausannois a poussé une gueulante et modifié son dispositif. Résultat: ses hommes ont ramené un point de leur déplacement sur la pelouse de Grasshopper (1-1) et réalisé une bonne opération comptable dans la lutte pour le maintien en Super League (5 unités d’avance sur Vaduz à 4 journées de la fin du championnat).

Maccoppi malade, Campo en méforme, Araz et Custodio trop justes pour prétendre à un rôle de titulaire, Fabio Celestini avait opté pour un 4-2-4 expérimental au coup d’envoi, soit un milieu à deux (Manière-Pasche) derrière une ligne de quatre attaquants (Ben Khalifa-Pak-Torres-Kololli). Offensif sur le papier, le système de jeu a néanmoins rapidement dévoilé ses limites. «Parce qu’on était en infériorité numérique dans l’axe, expliquera Jérémy Manière. Mais, surtout, parce qu’on n’était pas là au niveau de l’impact.» Difficile, dans ces conditions, de gagner des duels. «Et quand les quatre attaquants n’en remportent pas un seul face à leurs adversaires directs (ndlr: Pak en tête), le 4-2-4 devient inutile, inoffensif, ajoutera Celestini. Pire, il vous donne l’impression de foncer sur un mur et vous vous prenez des contres en retour.»

Ce fut le cas sur l’ouverture du score des Sauterelles, quand Lavanchy a eu tout le loisir de déposer son centre sur la tête de Dabbur (12e). Et le scénario aurait pu se compliquer encore si Caio avait trouvé mieux que la barre transversale (4e) avant de se heurter à une intervention salvatrice de Diniz (28e). En face, Lausanne a donc paru emprunté. Jusqu’au coup de semonce et au remaniement tactique de son coach.

Revenus des vestiaires dans un 4-3-3 qu’ils connaissent davantage, requinqués par les entrées réussies de Campo (au milieu avec Manière et Kololli, derrière le trio Pak-Torres-Ben Khalifa) et de Gétaz (pour Taiwo au poste de latéral gauche) peu après la pause, les Vaudois ont retrouvé de la percussion et du liant. «On était plus à l’aise à trois dans l’axe», glissera Manière. L’introduction d’un milieu central supplémentaire a permis au LS de maîtriser le cœur du jeu. Elle a aussi offert plus d’espaces et de libertés aux latéraux, ce dont Lotomba a largement profité à droite.

Monteiro et Diniz au top

Alors, certes, l’égalisation lausannoise a été la conséquence d’une erreur d’appréciation du gardien Mall devant Torres (60e). Il n’empêche que les hommes de Fabio Celestini ont été bien plus cohérents en seconde mi-temps. Solides défensivement (la charnière Monteiro-Diniz a été excellente), séduisants avec le ballon, par l’axe comme par les couloirs, ils auraient même pu arracher la victoire si l’on songe aux opportunités manquées de Campo (82e) et de Kololli (87e). «Il y a eu un changement de dispositif, mais il y a surtout eu un changement au niveau de l’état d’esprit et de l’intensité», conclura Celestini. Dimanche après-midi, les deux étaient toutefois liés. Et le LS a parfaitement su réagir pour faire un pas de plus vers le maintien.

Grasshopper - LS 1-1 (1-0)

Letzigrund. 4500 spectateurs.

Arbitre: M. Schnyder.

Buts: 12e Dabbur 1-0, 60e Torres 1-1.

Avertissements: 23e Pasche, 79e Antonov, 90e Torres.

Grasshopper: Mall; Bamert (71e Munsy), Vilotic, Bergström, Antonov; Pickel, Sigurjonsson; Lavanchy, Brahimi (58e Olsen), Caio; Dabbur.

Lausanne-Sport: Castella; Lotomba, Diniz, Monteiro, Taiwo (51e Gétaz); Manière (73e Custodio), Pasche (51e Campo); Ben Khalifa, Torres, Pak, Kololli.

Notes: Grasshopper sans Basic (blessé) ni Andersen (suspendu). Lausanne sans Frascatore, Margiotta (blessés) ni Maccoppi (malade). (24 heures)