Le LS avec une défense remaniée

Le LS parviendra-t-il à ramener quelque chose du Parc St-Jacques? Par deux fois, cette saison, les Lausannois sont passés tout près de l'exploit face au champion de Suisse, ne perdant leur avantage que durant le temps additionnel. Aujourd'hui, les choses paraissent plus compliquées. Les deux premières rencontre de l'année 2017 n'ont permis d'engranger qu'un seul point (4-4 face à Lucerne). Et l'équipe est à la recherche de son meilleur rendement. «Elle s'est bien entraînée cette semaine et on espère bien sûr réussir un très bon match», souligne Fabio Celestini.

En l'absence de Monteiro (suspendu), la défense sera forcément remaniée. Custodio - qui est entré en cours de match à St-Gall - devrait être titularisé et pourrait occuper l'un des trois postes. Par ailleurs, la présence de Tomas dans le onze de base n'est pas assurée. L'entraîneur cherche bien sûr à optimiser la jouerie de son équipe. Dans l'ambiance du stade rhénan, et sur une pelouse de qualité, la motivation sera assurément au rendez-vous. Pour le reste, c'est plus incertain... (24 heures)