Le LS conclut sa préparation sur un nul

Le Lausanne-Sport a bouclé sa préparation par un nul, le troisième de l'été après NE Xamax (0-0) et Nantes (2-2), samedi à Divonne-les-Bains face à Brentford (1-1). Pensionnaires de deuxième division, les Anglais ont ouvert le score au quart d'heure de jeu par l'intermédiaire de l'attaquant danois Lasse Vibe, qui a pris de vitesse la défense vaudoise dans l'axe avant de tromper Castella.

Timoré, stérile dans ses phases de possession et battu dans la grande majorité des duels en première période, le Lausanne-Sport a très bien réagi après la pause. Dans ce sens, les introductions de Pasche et d'Araz (pour un Campo discret et un Dominguez un peu léger) ont fait du bien. Sous l'impulsion de son «nouveau» milieu de terrain, la troupe de Fabio Celestini, plus agressive et percutante, a fait plaisir à voir en seconde période. Elle a logiquement trouvé l'égalisation grâce à un coup de tête de Pak (65e), entré moins d'une minute plus tôt à la place d'un Bojinov qui a souvent paru esseulé sur le front de l'attaque.

Reprise samedi prochain à la Pontaise

A ce titre, si le 3-5-2 du LS a globalement convaincu défensivement durant la préparation (Monteiro le premier), il n'a pas encore fait ses preuves en phase offensive. La faute, notamment, à des couloirs en manque d'impact et à des milieux relayeurs (Zarate en tête) inconstants. Il reste une semaine aux Vaudois pour parfaire leurs gammes dans l'optique de leur match de reprise du championnat de Super League, samedi à la Pontaise contre Saint-Gall (19h).

LS - Brentford 1-1 (0-1)

Buts: 15e Vibe 0-1, 65e Pak 1-1.

Lausanne-Sport: Castella; Monteiro, Rochat, Manière (69e Seydoux); Marin, Campo (46e Araz), Maccoppi, Dominguez (46e Pasche), Gétaz; Zarate (69e Zeqiri); Bojinov (64e Pak).

Notes: Lausanne sans Kololli (blessé), Mesbah, Margiotta (pas convoqués), Torres (Panama) ni Tejeda (Costa Rica). (24 heures)