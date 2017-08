Le LS contraint de jouer en orange à domicile

Malgré son statut d’équipe recevante, le LS portera son maillot «extérieur», mercredi face à Lugano. La raison? Une directive de la Swiss Football League. Si la tradition veut que la formation évoluant à domicile étrenne son équipement principal, c’est en effet la SFL – «en collaboration avec les partenaires TV et la Commission des arbitres» – qui impose les couleurs à arborer lors des différentes journées.

Visiblement, entre les deux tuniques «extérieures» des Tessinois (maillot soit rouge, soit blanc) et celle que les Vaudois sont censés porter à la maison (maillot bleu et blanc), ce sont les shorts, de couleur identique (blanche), qui dérangent.

«Il paraît que notre équipement «domicile» pose problème, car ni la teinte foncée ni la claire ne sont dominantes», souffle un membre du staff. Dans ce sens, proposer aux deux formations de jouer avec leur maillot principal aurait a priori comporté un risque de confusion, entre le bleu et blanc lausannois et le noir luganais. La Ligue a donc opté pour le orange fluo «extérieur» du LS et le blanc des Tessinois.

Le club vaudois «déplore» évidemment ce choix de la SFL qui l’empêche d’afficher ses couleurs traditionnelles à la maison. D’autant que le scénario se répétera sept autres fois à la Pontaise! Soit également face à Bâle, GC et Zurich. Toujours pour les mêmes raisons, qui ne favorisent du reste quasi-jamais le LS. «Comme par hasard», tousse un employé du club. Au total, cette saison (36 journées), Lausanne sera contraint d’enfiler à 24 reprises son maillot orange fluo. Tant pis pour son équipement «domicile» flambant neuf… (24 heures)