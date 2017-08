Le LS doit réunir les pièces de son puzzle

Faut-il s’inquiéter pour le Lausanne-Sport? Si elle peut paraître prématurée, la question mérite tout de même d’être posée. A l’occasion des deux premières journées, les Lausannois ont en effet affronté – à domicile – deux des formations les plus limitées, pour ne pas dire les plus faibles, de Super League (Saint-Gall et l’actuel Sion). Et à Berne, malgré une entame intéressante, ils n’ont pas été en mesure de résister à la verve des Young Boys (défaite 3-0). Bilan: un petit point seulement sur neuf possibles alors que le FC Lugano se présente à la Pontaise, ce mercredi soir.

Dimanche, au Stade de Suisse, au moment des confidences d’après-match, Fabio Celestini a choisi de prendre sur lui l’entière responsabilité de cette large défaite. «Lorsque le contenu ressemble à cela, on ne peut pas uniquement donner tort aux joueurs», explique l’entraîneur du LS, qui attendait tout autre chose de ce choc face à la meilleure équipe suisse actuelle. «Je pensais qu’on pourrait réellement faire mal à YB. Et le premier quart d’heure m’a conforté dans cette idée, même si j’ai alors noté quelques attitudes bizarres. Au final, je me rends compte que je n’ai pas encore réussi à faire comprendre à mes joueurs qu’on peut former une très bonne équipe. Mais pour cela, il faut ajouter d’autres ingrédients, comme l’esprit de sacrifice, l’agressivité et le travail de chaque instant.»

Lui donner une âme

En d’autres termes et pour résumer, bien jouer ne suffit pas. A cet égard, les largesses constatées sur les deux premiers buts concédés à Berne n’autorisent aucun pardon. «Que ce soit sur le plan défensif ou offensif, il faut gagner plus de duels. Nous manquons encore de conviction, d’une cohésion claire dans ce groupe. Il faut s’arracher et se battre tous ensemble. Je n’ai pas encore pu véritablement donner une âme à cette équipe. Si je devais avoir une crainte, ce serait donc celle-ci.»

Un constat qui peut s’expliquer, notamment par le large renouvellement du cadre et l’arrivée très échelonnée des joueurs cet été. «Toutes les pièces du puzzle ne sont pas encore réunies», image Fabio Celestini. Et tous les joueurs n’affichent pas encore leur meilleure forme, celle qui doit leur permettre de laisser parler pleinement leur potentiel. C’est notamment le cas sur le plan offensif.

Torres a joué sans interruption entre les deux saisons; de surcroît, il est rentré tardivement de la Gold Cup (Amérique centrale). Margiotta revient d’une grave blessure (il a été opéré en février pour une rupture du ligament croisé) et il doit retrouver progressivement la compétition. Et Bojinov court encore après une forme physique acceptable. Pourra-t-il la retrouver au fil des matches ou convient-il plutôt de le sortir momentanément afin de lui permettre de suivre un programme spécifique? L’entraîneur réserve sa réponse, mais il est convaincu d’une chose: «Il va marquer beaucoup de buts avec Lausanne.» Ces prochaines semaines, Fabio Celestini devra donc gérer finement tout son petit monde afin de l’amener vers une performance plus homogène.

Quant au déclic collectif attendu, il repose sur une multitude de facteurs, le plus sûr étant évidemment une première victoire. Pourquoi pas ce mercredi soir?

(24 heures)