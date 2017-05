Le LS ne gagne plus à la maison, il est grand temps que ça change

C’est un rectangle vert, avec deux buts, des tribunes et un public. A priori, rien ne ressemble davantage à un stade qu’un autre stade de football. On sait pourtant que toutes les enceintes, des plus mythiques aux plus modestes, des plus ferventes aux plus feutrées, possèdent leurs caractéristiques propres, leur ambiance singulière, parfois même leur légende. Avec une constante: jouer à domicile représente un avantage pour le club qui reçoit. Pour les repères qu’il peut avoir et, bien sûr, l’énergie qu’il peut tirer de l’appui de ses supporters. Mais est-ce vraiment le cas à la Pontaise, où le LS accueille Saint-Gall pour un match ô combien important?

A cet égard, les chiffres sont sans appel. Le Lausanne-Sport n’a remporté aucun des dix derniers matches disputés devant son public (3 nuls et 7 défaites). Dernier succès: le 2 octobre, face à Lugano (4-1). Autrement dit une éternité. Et sur cette série, les Vaudois n’ont marqué que 9 buts (dont 4 dans le même match, face à Lucerne). Soit une moyenne qui ne reflète guère les envies de cette équipe foncièrement joueuse. Comment comprendre cette statistique? En y regardant de plus près, on s’aperçoit que, la saison passée déjà, les Lausannois avaient rencontré des difficultés sur leur pelouse.

«Il est difficile de trouver une explication rationnelle, estime Jérémy Manière. Le terrain de la Pontaise est grand, de bonne qualité. Il convient au football qu’on essaie de proposer.» L’attitude de l’adversaire peut expliquer, en partie du moins, les difficultés parfois rencontrées par l’équipe qui reçoit. Le défenseur nuance. «C’était plus vrai en Challenge League, où le visiteur parquait le bus et nous attendait très regroupé.» Poursuivant la réflexion, Manière aborde un thème qui, avec le passage dans le stade moderne de la Tuilière (été 2019), avec une plus grande proximité, ne devrait plus être d’actualité. «L’atmosphère de la Pontaise fait qu’on ne se sent pas vraiment footballeur.» Il est vrai que la très belle vue sur les montagnes, agréable certes, ne contribue pas véritablement à installer une ambiance de feu dans les gradins…

«C’est vrai que nous ne gagnons plus à la maison depuis longtemps. Et je ne vous cache pas que cela m’inquiète en considérant les matches que nous devrons encore y jouer cette saison (ndlr: St-Gall, Thoune et Lugano), admet Fabio Celestini. Nous ne sommes pas forts chez nous, mais nous ne l’avons jamais été.» Un coup d’oeil aux chiffres de la saison passée, celle de la promotion en Super League, confirme la justesse de ce rappel. Meilleure équipe à l’extérieur (17 matches et 39 points), le LS n’avait pris que la 6e place sur le classement à domicile (17/26). «L’équipe est plutôt jeune et la plupart des joueurs n’avaient jamais connu les matches à enjeu, puis la première division, souligne l’entraîneur. La pression qu’on peut ressentir tient d’abord à l’envie de bien faire. Et je vous assure qu’elle est très grande. Alors, quand le public siffle après quelques minutes seulement…»

Impatience

Allusion à l’impatience manifestée samedi passé face à Vaduz. «Les gens avaient raison si l’on considère ce qui était présenté, note Celestini. Le public a payé sa place, il est souverain et peut donc montrer son mécontentement. Mais je ne vois pas quel impact positif des sifflets peuvent avoir.» La remarque semble particulièrement légitime pour les jours où les choses du football paraissent plus compliquées. «On a l’habitude de construire le jeu depuis derrière. Cela fait deux ans que c’est ainsi et nous ne jouerons pas autrement tant que je serai là.» (24 heures)