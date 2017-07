Le LS tout proche d'engager Joël Geissmann

Après Alain Rochat, Leandro Marin, Djamel Mesbah, Gonzalo Zarate, Valeri Bojinov et Marco Delley, le Lausanne-Sport est sur le point d'annoncer sa septième recrue de l'été. Le milieu de terrain du FC Thoune Joël Geissmann (24 ans, 27 matches de Super League) est en effet tout proche de s'engager avec le club vaudois. Selon nos informations, il ne reste plus que quelques détails à régler entre les dirigeants bernois et lausannois, le joueur ayant d'ores et déjà accepté les termes du contrat proposé par le LS.

Araz vers la Turquie?

Au rayon mercato, le club de la Pontaise pourrait par ailleurs subir le départ de Musa Araz. Le milieu de terrain fribourgeois (23 ans, 23 apparitions en Super League) est actuellement en discussion avec Konyaspor, vainqueur de la Coupe de Turquie la saison dernière.

(24 heures)