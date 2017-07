Manière : «Intégrer toutes les recrues prendra du temps»

La Super League reprend ses droits ce week-end avec, au programme du Lausanne-Sport, la réception du FC Saint-Gall (samedi à 19 h). Une confrontation qui s’annonce explosive entre deux équipes en manque de repères. Jérémy Manière sera titularisé au cœur d'une défense qui comprendra notamment Alain Rochat et Leandro Marín, deux recrues estivales. Le Vallorbier estime que plusieurs enseignements devront être tirés à partir du coup d’envoi qui sera donné samedi à 19 h.

A la veille de la reprise, quel bilan tirez-vous de la préparation estivale du LS?

Il a fallu intégrer beaucoup de nouveaux joueurs mais je pense que ça s’est bien passé. On a fait de bons matchs amicaux. Même si on n’a pas toujours eu les résultats escomptés (2 nuls, 2 victoires), la manière était souvent là. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. C’est toujours difficile de savoir où on se situe avant le début de la compétition, mais on est confiants.

Comment s’est déroulé l’intégration des recrues au sien du groupe?

C’est difficile, parce qu’ils sont arrivés au compte-goutte. Chaque semaine il y a eu un nouveau joueur. Il a fallu reprendre et expliquer les principes à chaque fois. Ça prend un peu plus de temps mais c’est le foot. Il faut s’y habituer, il faut les intégrer de la meilleure des façons. Cela prendra forcément du temps. Mais je pense qu’on a recruté des joueurs intelligents qui vont se fondre dans le collectif. C’est tout bénéfice pour nous.

Comment jugez-vous cette équipe de Saint-Gall ?

Ils se sont bien renforcés, on a vu qu’ils ont fait pas mal de transferts pendant cet été, comme Nassim (ndlr: Ben Khalifa, ex-Lausannois), Kukuruzovic ou Taipi. On verra si la mayonnaise a pris ou pas, parce qu’il y a aussi beaucoup de joueurs de leur côté qui sont arrivés cet été. Ce premier match va être un bon test. Le championnat, c’est autre chose que les matches amicaux. On déjà pourra se situer, voir comment aborder la suite de la saison. (24 heures)