Retour de Musa Araz avec le LS

Une semaine après sa sortie ratée face à Vaduz (défaite 3-1), Lausanne reçoit Saint-Gall (dimanche à 13h45) pour une rencontre particulièrement importante dans l’optique de la fin de tableau, alors que six journées restent à disputer. Assez lourdement touché par les blessures et suspensions ces dernières semaines, le LS récupère plusieurs joueurs pour cette affiche.

Suspendus le week-end passé, Alexandre Pasche et Andrea Maccoppi sont à nouveau disponibles. Dans le même secteur de jeu, Musa Araz fera son retour à la compétition après un arrêt de deux mois en raison d’une blessure aux ligaments d’une cheville. Il devrait prendre place parmi les 18 joueurs convoqués. Reste à savoir si Fabio Celestini entend l’utiliser, et comment. Quant à Nicolas Gétaz, absent depuis six semaines (genou), il a lui aussi repris l’entraînement avec l'équipe ces derniers jours. Mais son retour au jeu ne devrait pas se faire avant la semaine prochaine, sur le terrain de Grasshopper.

En revanche, le joueur le plus malchanceux de cette saison lausannoise est connu, il s'agit de Paolo Frascatore. Blessé au genou le 20 novembre à Saint-Gall, pour sa première apparition, il n'aura disputé que 9' en championnat. A nouveau touché à l'entraînement (ménisque), l'Italien doit mettre un terme à sa saison. (24 heures)