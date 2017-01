Xavier Tomas apporte au LS son expérience et ses centimètres

Les vœux de Fabio Celestini ont été exaucés. Joueur d’expérience - il a fêté ses 31 ans mercredi -, Xavier Tomas pose ses crampons et sa valise à Lausanne. Accompagné de sa femme et de ses trois enfants. «Natif de Nantua, je me rapproche de ma région. Mais c’est le projet sportif qui m’a séduit», explique le joueur issu d’une famille franco-portugaise.

Formé à Gueugnon, l’intéressé a transité par Rodez et Tours (2e division) avant de tenter sa chance en Grèce (Olympiakos Volos et APO Levadiakos) et en Israël (Maccabi Petach-Tikva et Bnei Yehuda Tel-Aviv, actuel 13e et avant-dernier du championnat). Ce défenseur central athlétique (1,93 m) apportera de précieux centimètres au 7e de Super League (18 matches/18 points). Et une maturité bienvenue. Avec 24 ans de moyenne d’âge, la formation vaudoise est - selon l’observatoire du football CIES - la 16e plus jeune équipe européenne.

A l’évidence, le club lausannois veut consolider durablement sa base avec l’engagement de cet ancien international français M 17. «Le contrat porte jusqu’au terme de la saison 2017-2018 avec option pour un exercice supplémentaire», précise Alain Joseph. Le président était présent hier matin pour la reprise de l’entraînement. Dans la froidure de la Pontaise, le défenseur Nicolas Gétaz était en plein contraste. «Je reviens d’Australie où j’ai passé des vacances.»

Un œil sur Bodmer

La parole derechef à Alain Joseph: «Nous avions déjà étudié le dossier Xavier Tomas l’été dernier. Wiiliam Allaf, le responsable de notre recrutement, avait gardé le contact avec le joueur et son agent. Nous avons aussi eu des discussions avec le Niçois Mathieu Bodmer.» Qu’en est-il de la piste Alain Rochat, sous contrat avec YB jusqu’en 2018? «Le club bernois va au-devant d’échéances importantes et veut garder son défenseur jusqu’à la fin de la présente saison. C’est compréhensible. Quant à savoir si le dossier aura un avenir ou pas… On verra.»

Concernant Xavier Tomas, la première et dernière recrue du mercato hivernal pour le LS, Alain Joseph souligne: «C’est un joueur très sûr, propre techniquement. Son parcours est intéressant et nous apprécions sa personnalité.» La venue du défenseur français n’implique pas le passage d’Elton Monteiro à Sion: «Nous le conservons dans nos rangs.» Dont acte.

En pensant à Aigroz

Comment rebondir après une fin d’année 2016 livrée à toutes les convulsions, ponctuées par sept défaites et un nul? «Nous nous sommes posé des questions mais aucune n’a concerné Fabio Celestini, entendez la place de Celestini. Nous nous sommes interrogés sur le mode: comment soutenir et accompagner ce jeune et talentueux entraîneur? Psychologiquement, il s’agit de basculer dans un deuxième championnat en retrouvant les acquis et en corrigeant les carences.»

Puisqu’on parle psychologie, le LS a-t-il songé à recourir à des appuis extérieurs? «Non. Nous possédons un staff de six professionnels entièrement dédiés à la première équipe. L’idée de convier Mike Aigroz, qui entame sa reconversion au sein de l’entreprise Grand Chelem, pour nous faire partager son riche vécu de triathlète nous a effleurés. Mais elle est restée au stade de l’intention.» (24 heures)