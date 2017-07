Xavier Tomas quitte le LS pour l'Ecosse

Arrivé à la Pontaise en janvier dernier, Xavier Tomas n'est déjà plus un joueur du LS. Le défenseur central français (31 ans), qui n'est jamais parvenu à s'imposer à Lausanne (173 minutes de jeu la saison dernière) et pour lequel le club vaudois cherchait une solution de départ, s'est engagé avec Hamilton, pensionnaire de première division écossaise.

The club have signed 31 yr old French central defender Xavier Tomas for an undisclosed fee from Swiss side Lausanne, pic.twitter.com/pRZQzmVNey