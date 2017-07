Servette engage Miroslav Stevanovic

Agé de 27 ans, Stevanovic, va découvrir la Challenge League après être notamment passé par la Serbie, l'Espagne et la Hongrie. International bosnien, il a été nommé meilleur joueur du Championnat de Bosnie la saison passée avec Zeljeznicar Sarajevo, élu par les entraîneurs et capitaines de chaque équipe. Il a signé un contrat de trois ans.

Formé au FK Drina Zvorni en Bosnie, il rejoint les rangs du club serbe de Vojvodina en 2010. Remarqué par le FC Séville, il intègre le club andalou en 2013. Après des prêts à Elche et Alaves, il quitte l'Espagne et passe notamment par la Hongrie et la Grèce. Lors de la saison 2016/2017 il a disputé 37 rencontres avec le club du FK Željeznicar Sarajevo pour 2 buts et 16 assists.

Il compte 13 sélections avec l'équipe nationale de Bosnie et un but inscrit. Il était sur le banc lors de la réception de la Grèce pour le compte des qualifications au prochain mondial. (si/nxp)