1re ligue: quatre Vaudois, quatre ambitions

Le derby genevois entre Lancy et Etoile Carouge a lancé, vendredi soir, un championnat de 1re ligue Classic plus ouvert et indécis que jamais.

Avec les accessions à la Promotion League des deux cadors qu’étaient Yverdon Sports et Stade-Lausanne-Ouchy ainsi que la réduction budgétaire qu’a dû s’imposer Lancy, le troisième finaliste du printemps dernier, il apparaît aujourd’hui compliqué, et surtout hasardeux, d’établir déjà une véritable hiérarchie au sein d’un groupe 1 de 1re ligue Classic très homogène et équilibré. «En ce qui me concerne, tente Metin Karagülle, le nouvel entraîneur d’Azzurri Lausanne, je vois quand même quatre formations se détacher légèrement dans la course aux deux (ou trois) places en finales. Soit les Vaudois du Vevey Sports et d’Echallens ainsi que Martigny et Etoile Carouge, des équipes qui se sont toutes bien renforcées durant l’été.»

Moins fournie que ces dernières années – aux promotions d’Yverdon et du SLO et il faut ajouter la relégation de La Sarraz-Eclépens –, la colonie vaudoise n’est complétée que par Azzurri Lausanne et les espoirs du Team Vaud. Deux équipes très jeunes et aux ambitions un peu plus modestes. Mais qui chercheront, chacune avec ses moyens et ses idées, à surprendre.

On fait surtout là allusion à un club, Azzurri Lausanne, qui, après moult désillusions, a décidé de renoncer à sa politique d’anciennes «stars» locales pour miser sur des jeunes talents que Metin Karagülle aura la délicate mais passionnante mission de faire progresser. Avec tous les risques et les satisfactions qu’un tel défi comporte.

Team Vaud M21: le maintien avec la même philosophie

Lors du précédent exercice, la deuxième équipe du Lausanne-Sport a terminé à un point de la relégation. La mission pour la saison à venir est donc claire: le maintien. Cependant, ce n’est pas le seul objectif pour l’entraîneur Ilija Borenovic: «Nous voulons réussir à nous maintenir en première ligue en termes de résultats, mais nous avons surtout l’ambition de faire monter au moins deux jeunes en première équipe. C’est très important pour nous. Si on ne remplit qu’une seule de ces conditions, ce sera comme un échec.»

Durant l’été, trois joueurs ont rejoint le contingent de Super League (ndlr: Mersim Asllani, David Hrubik et Ali Kabacalman). «Désormais, ils s’entraînent avec Fabio Celestini, mais il n’est pas impossible qu’ils disputent encore quelques matches avec nous.» Le retour de prêt de la Juventus d’Andi Zeqiri pourrait aussi être un renfort de choix dans le cas où le jeune joueur de 18 ans n’obtient pas assez de temps de jeu avec la première équipe.

Plusieurs autres arrivées ont été enregistrée, avec notamment la montée de quelques cadres des M18. «À l’heure actuelle, deux d’entre eux nous ont rejoints. Nous ferons une nouvelle sélection au mois d’octobre, quand la saison aura déjà bien démarré, pour nous rendre compte du vrai niveau des plus jeunes.» Les hommes de Ilija Borenovic se rendront à Naters pour débuter un championnat qui s’annonce encore plus indécis que le précédent. «C’est un peu l’inconnue concernant notre état de forme. Nous avons fait une bonne préparation avec de très bons matches amicaux mais nous serons vraiment fixés dimanche, lors du coup d’envoi de cette saison.»

Arrivées Baddy Dega (Carouge), Bogicevic (FC Renens), Boniface (M18), Escorza (Paris FC), Mackinnon (M18), Mettler (Carouge), Selmani (Lancy).



Départs Asllani (Lausanne-Sport), Kabacalman (Lausanne-Sport), Hrubik (Lausanne-Sport), Bunjaku (Stade Nyonnais), Della Vecchia (Stade Nyonnais), Oyono Eto, Zali, Zecchin (Martigny-Sports).

Azzurri Lausanne: moins d’argent mais autant d’ambition

Depuis 2013 et son arrivée en 1re ligue Classic, Azzurri et son ambitieux président Antonio D’Attoli avaient pour habitude de recruter chaque été d’anciens joueurs de catégories supérieures. Avec l’espoir, régulièrement déçu, qu’ils permettent au club de franchir un nouveau palier. Une façon de faire qui appartient au passé.

Pour mener à bien son nouveau projet, plus raisonnable, le président des Italiens de Lausanne a fait appel à Metin Karagülle. «Le budget a été revu à la baisse, explique le nouveau coach d’Azzurri. De nombreux joueurs sont partis et nous avons choisi de les remplacer par de bons jeunes dotés, on l’espère, d’une marge de progression intéressante.»

Les quelques éléments expérimentés restés au club auront donc pour tâche principale d’encadrer une quinzaine d’éléments débarqués, pour la plupart, de ligues inférieures ou des espoirs du FC Sion. «Il nous faudra réussir à compenser ce manque de vécu par beaucoup d’envie et d’enthousiasme, résume Karagülle. Dans cet ordre d’idées, ce que j’ai vu lors de nos matches de préparation me réjouit déjà, même si je suis conscient qu’il y a encore beaucoup de travail à effectuer.»

Cette nouvelle aventure, Azzurri la vivra loin de ces terrains de Chavannes qui l’ont vu grandir. «Nous jouerons désormais à Baulmes, conclut Metin Karagülle. Mais pas tout de suite puisqu’il faudra encore attendre deux ou trois semaines avant que le terrain soit prêt. En attendant, nous évoluerons à Chavannes. Quant à nos ambitions, elles resteront de jouer le haut du tableau malgré cet effectif bouleversé. Avec un petit espoir d’être la bonne surprise du groupe et d’enfin disputer ces finales de promotion…»

Arrivées Mutombo, Cando, Nkufo (Vevey), Ukehaxhaj, Monteiro (Sion M21), Meuris, Erroutbi, Camara (Aigle), Ramadani (Ticino), Kocapinar (Bienne), Manière (La Sarraz), Makonda (Dardania), Daclinat (Nyon), Ndoye (France, CFA), Mavakala (Bulle).

Départs Une dizaine de joueurs ont quitté le club cet été.

FC Echallens Région: le retour de l’enfant du pays

La nouveauté du côté des Trois-Sapins cette saison est l’arrivée d’Alexandre Comisetti à la tête de la première équipe. «Revenir, c’est comme un symbole. J’ai vécu une grande partie de mon enfance ici. J’ai accepté ce poste car il répondait à mes attentes. Je voulais me retrouver dans un club sain représentant bien le football amateur et s’appuyant principalement sur des joueurs de la région.»

Le début de saison d’Echallens sera surtout marqué par la réception du FC Aarau le dimanche 13 août en 32es de finale de la Coupe de Suisse. «C’est un bon challenge qu’on se réjouit de relever devant notre public. Même si c’est presque une équipe de Super League qui sera face à nous, on n’y va pas pour faire de la figuration.»

Côté championnat, l’objectif sera de se placer entre la quatrième et la huitième place. «Il serait prétentieux de notre part de dire que l’on joue le haut de classement. Il faut être réaliste. La réussite du club s’imprime dans la continuité de ce qui a déjà été fait. Ma principale envie est que mes joueurs se réjouissent de s’entraîner après leur journée de travail.»

Le FCER a perdu d’importants éléments durant la pause estivale. Pour pallier ces départs, le club a recruté plusieurs joueurs prometteurs. «En venant ici, ceux-ci adhèrent à un certain projet. Nous ne disposons pas des mêmes arguments financiers que d’autres équipes pour les attirer.»

Le club du Gros-de-Vaud débutera sa saison avec la réception aux Trois-Sapins de la deuxième garniture d’YB. «C’est certainement l’équipe la mieux préparée de la ligue à cette période, étant donné que ses joueurs aspirent à devenir des professionnels. A titre de comparaison, nous devons faire avec des contraintes professionnelles ou les retours tardifs de vacances de certains éléments du contingent.»

Arrivées Bozic (Azzurri), Begzadic (Azzurri), Kum Maka (Siviriez), Luwawa (LUC Dorigny), Parra (Team Vaud), Waidi (Thierrens).



Départs Lacroix (Retraite), Reaut (Vevey), Varidel (Thierrens), Ziegler (Besançon).

Vevey Sports: être performant sur la longueur

On dit souvent que la deuxième saison après une promotion est toujours la plus difficile. Cela n’empêche pas Jean-Philippe Karlen, le nouvel entraîneur de Vevey Sports, d’afficher son ambition pour la saison prochaine: «J’ai envie de jouer le haut de classement malgré un championnat qui s’annonce serré. Terminer aux alentours de la cinquième place est vraiment la mission du club.»

Bien que la formation de la Riviera a vécu un championnat 2016-2017 compliqué, l’objectif ne paraît pas si inatteignable que cela: «Le deuxième tour a été difficile avec seulement dix points engrangés (ndlr: Vevey a terminé avec 29 unités). Si l’équipe avait été aussi efficace sur l’ensemble de l’exercice, elle aurait été à la place que nous visons cette année. Sur un plus long terme, si la fusion avec Montreux se réalise, l’ambition sera de monter d’une ligue.»

Pour apporter cette constance et cette solidité qu’il a manqué la saison dernière, le club a recruté deux défenseurs expérimentés: Roberto Elefante et Manuel Kanté. «L’apport de ces deux joueurs est primordial pour faire progresser notre équipe. On a beaucoup de jeunes qui doivent être bien entourés et bénéficier de conseils afin de progresser.»

Vevey Sports commencera son championnat avec quatre matches à l’extérieur en raison des travaux de rénovation au stade de Copet. «Ce n’est pas idéal de débuter une saison comme cela, mais il faudra faire avec. A nous de bien démarrer pour se mettre en confiance.» C’est avec un déplacement à la Stockhorn Arena de Thoune que débutera le Vevey Sports. «Ce ne sera de loin pas un match facile, mais on se réjouit de jouer dans ce beau stade. C’est aussi pour des moments comme cela qu’on joue au football.»

Arrivées Caeiro (Bavois), Degola (Epalinges), Elefante (Azzurri), Kanté (Fribourg), Réaut (Echallens), Ukmata (Azzurri), Tafaj (Bex).

Départs Bondzic, Cando (Azzurri), Matic (Retraite), Nkufo (Azzurri), Lokwa (Portalban), Gonçalves, Ebibi (Dardania), Mutombo (Azzurri), Suljika, Traoré, Billa (Jeunesse Canach). (24 heures)