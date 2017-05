Autogoal de folie à Pully: «Je ferais mieux de me mettre au plongeon»

Il s’agit peut-être du but contre son camp de l’année, et il est l’oeuvre d’un défenseur du FC Pully, pensionnaire de deuxième ligue régionale. On joue la 44e minute de la demi-finale de Coupe vaudoise opposant le club pulliéran au FC Renens (3e ligue), mardi soir. Moment choisi par Adrien Gulfo pour tenter de dégager le ballon de la surface de réparation d’un retourné acrobatique. Le hic? Au lieu de soulager son équipe, l’arrière propulse le cuir dans le petit filet des cages défendues par son propre gardien... Une scène incroyable, heureusement sans conséquence pour Adrien Gulfo et le FC Pully, finalement vainqueurs de la rencontre aux tirs au but.

«A ce propos, ce qui est fou, c’est que j’ai aussi raté mon penalty», se marre le principal intéressé, lequel est en train de se faire un nom sur internet. Car la partie de mardi soir était filmée par Footmag, plate-forme spécialisée dans le football régional en Suisse romande. «J’ai essayé de leur proposer 1000 francs pour ne pas qu’ils diffusent la vidéo, mais ça n’a pas suffi, ironise le défenseur pulliéran. Résultat: plusieurs de mes coéquipiers se sont empressés d’envoyer ça à Téléfoot, pour l’émission de dimanche...»

«Je suis prêt à reproduire mon geste en finale»

Adrien Gulfo préfère évidemment en rire. «Elle est quand même belle cette bicyclette, non? J’aurais sans doute eu le temps de contrôler le ballon, mais le problème c’est que je l’aurais de toute manière perdu vu mes limites techniques. J’aurais aussi pu simplement dégager en corner, mais ça aurait été trop facile, rigole-t-il. J’ai opté pour le spectacle. Et je suis prêt à reproduire mon geste en finale (ndlr: le 25 mai prochain à Roche face à l’ES Malley)!»

Le rendez-vous est pris. «Si je joue toujours au football, précise Adrien Gulfo. Il y a de quoi de hésiter, après ça. Je ferais peut-être mieux de me mettre au plongeon ou au freestyle (rires)!»

La scène en question est à retrouver ici, après 1'40 de vidéo:

(24 heures)