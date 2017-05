Babou Schüpbach, comme un poisson rouge dans l’eau

«Je suis un vrai poisson rouge! J’ai une peine folle à mémoriser les chorégraphies.» Quand elle se traite de poisson rouge, Babou Schüpbach sait de quoi elle parle, elle qui passe pas moins de 20 heures hebdomadaires dans son bocal. Championne de Suisse de duo avec sa complice Mel Dario, la spécialiste de natation synchronisée a choisi une discipline exigeante. Mais enivrante. «Les entraînements sont variés, explique la Morgienne de 16 ans. Avant chaque séance, nous faisons 30 minutes de gym pour exercer notre souplesse et parfaire notre musculation. Des exercices pour renforcer la verticalité du corps font également partie du programme, ainsi que du fitness. Nous procédons aussi à des séances d’apnée, mêlés à du travail de fond. En début de saison, les longueurs de bassin sont plus nombreuses, car nous devons constituer notre endurance.»

Babou Schüpbach a plongé dans ce milieu quand elle avait 8 ans. Après avoir goûté à la natation sportive au Renens-Natation, elle déménage un an en France, à Montpellier. Mais le club ne peut pas la garder, faute de place. C’est à ce moment que les entraîneurs lui proposent de se tourner vers la natation synchronisée. «Ma sœur Caroline pratiquait déjà ce sport, poursuit Babou Schüpbach. J’ai donc essayé. J’ai trouvé dur, mais j’y suis retournée et j’ai adoré.»

Jugées sur la hauteur des figures, la technique, l’artistique, les filles sont pesées et mesurées. «Il faut être grande, détaille la nageuse de 1,70 m. Et on doit être à la même hauteur pendant les chorégraphies.»

En ce moment, Babou Schüpbach a deux objectifs dans la mire. Le premier sera les Européens de Belgrade, fin juin et le second, les Mondiaux en janvier prochain. Avant cela, la Morgienne ira se confronter aux meilleures nageuses du pays, les 1er, 2 et 3 juin à Lugano, lors des Championnats de Suisse. Actuellement en camp de préparation, elle sera en lice ce week-end à l’Austrian Open de Vienne.

Quatre maillots par an

La natation synchronisée lui permet de beaucoup voyager. Autant de déplacements financés par Swiss Swimming. Toutefois ce sport reste cher pour les athlètes et leurs parents. Rien que la cotisation coûte entre 5000 et 7000 francs par saison. Ainsi, son budget annuel oscille entre 12 000 et 14 000 francs. La deuxième somme représente les charges, en cas de qualification à des Championnats d’Europe et du monde. Il y a bien entendu les frais de voyage, le coût des camps. Mais il y a aussi l’équipement. Pour l’anecdote, Babou doit acheter quatre maillots de bain chaque année. Pour le solo, le duo, le combo (10 nageuses) et la compétition par groupe (8 athlètes).

Les montants articulés sont importants pour des filles qui représentent la Suisse. Alors, pour tenter d’amortir le choc, Babou a lancé un projet de crowdfunding sur la plate-forme I believe in you. Lundi elle avait récolté 1800 francs sur les 5000 qu’elle convoite.

Au niveau professionnel, elle vise dans un premier temps l’école d’infirmières de la Source et dans un deuxième élan, l’uni pour devenir prof d’éducation physique. Les études et le sport lui prennent beaucoup de temps. «C’est surtout l’été, que je me rends compte de ce que cela implique, indique la vice-championne de Suisse en solo et en figures imposées. Soit quand mes copines m’appellent pour sortir ou aller au lac et que je dois décliner l’invitation.»

Les larmes de sa maman

Mais le jeu en vaut la chandelle. «Je veux contribuer à la progression de la Suisse à l’échelon international, dit-elle, les yeux brillants. Nager les grandes compétitions en duo et arriver aux Championnats du monde, voire aux JO, serait formidable. Et surtout, je veux continuer à voir les larmes de fierté couler sur le visage de ma mère, lors de mes prestations.»

Juste à côté d’elle, Fabienne Arnaud, la maman, tente de se justifier. «J’avoue, je suis une sensible. Mais elle a tellement de mérite. Je suis en admiration. Rassurez-vous, je pleure aussi pour ses copines. Ces filles sont des «crocheuses». Et c’est vrai, je vis les compétitions de façon très intense. On dit que la maman de Stan Wawrinka n’aime pas être filmée par la TV pendant les matches pour cette raison. Moi, c’est idem.»

(24 heures)