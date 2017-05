Ils se passent la balle à 34 ans d'intervalle

Lorsqu’ils se renvoient la balle pour les besoins de la photo, le temps suspend soudain son vol. Le jeu prend alors le dessus. Et les sourires animent les visages. La complicité gagne et le plaisir augmente au fil des passes. Plus que jamais, la magie du ballon rond opère chez Mario et Alexandre Comisetti. Les deux hommes viennent d’ailleurs de réussir un joli une-deux sur le terrain des Trois-Sapins, à 34 ans d’intervalle.

Car durant la saison 1983-1984, Mario Comisetti a marqué de son empreinte l’histoire du FC Echallens. Alors entraîneur-joueur de l’équipe du Gros-de-Vaud, il a permis à cette dernière d’accéder en 1re ligue. Une division que le club n’a depuis plus quittée, si ce n’est pour goûter une saison durant à la LNB, sous la férule de Lucien Favre.

Alexandre Comisetti avait alors 10 ans. Et comme la vie est faite de belles histoires, l’ancien international (30 capes) reprendra justement les rênes du FC Echallens, la saison prochaine. Il marche ainsi sur les traces paternelles. «Bien sûr que j’ai pensé à lui, lorsque j’ai accepté la proposition du club, confie celui qui a notamment porté le maillot du LS, de GC et d’Auxerre. Enfant, j’ai passé beaucoup de temps sur le terrain des Trois-Sapins avec les copains, pendant que mon père débriefait les matches. Et c’est aussi ici que j’ai terminé ma carrière. A ce propos, je peux dire que si j’ai été sélectionné en équipe de Suisse, que j’ai disputé la Ligue des champions et joué à l’étranger, c’est bien dans ce vestiaire que j’ai vécu la plus belle ambiance. J’adorais parler avec les autres joueurs dont la passion était identique à la mienne.»

Expérience et pragmatisme

Un langage universel, celui du foot, qui anime aussi son père Mario, 67 ans. Lequel, on le rappelle, a été ancien joueur, entraîneur, directeur sportif du LS et chef du football d’élite à l’ASF. «Je suis heureux qu’Alexandre reprenne l’équipe d’Echallens car je connais sa passion. Je suis certain qu’il trouvera beaucoup de satisfaction dans ce milieu.»

Mais pourquoi et comment le consultant de la RTS est-il revenu aux Trois-Sapins? «Pour nous, la venue d’Alex était une priorité, raconte Fritz Aeschbach, président du FC Echallens Région. Nous voulons construire avec lui sur le long terme. J’estime qu’il s’agit de la personne idéale pour inculquer nos valeurs aux 450 juniors du club. Les Comisetti viennent de la région et Alex est quelqu’un avec qui on se sent bien. Je suis persuadé qu’il touchera le cœur des joueurs et qu’il saura chatouiller leur âme.»

L’expérience d’Alexandre Comisetti enrichira certainement le FC Echallens. Mais l’ancien attaquant n’est pas sans savoir que cela ne fera pas tout. «Ne comptez pas sur moi pour réciter de grandes théories sur ma carrière, promet-il. Je vais tenter d’être le plus spontané possible et être l’exemple de ce que je demanderai aux joueurs. J’ai participé à des milliers d’entraînements, connu des joies et des situations de crise. Je vais me nourrir de mon expérience en picorant ici et là dans mon vécu. Mais je sais que la crédibilité se gagne au vestiaire, dans la gestion des matches et du groupe. Echallens est un club extrêmement simple et sain. C’est ce qui me plaît dans ce nouveau défi.»

Au nom du père

Un challenge qui a été possible grâce à un changement professionnel. Après 11 ans à la BCV, il a rejoint son épouse dans une entreprise de la région. Un choix de vie, comme l’a été celui de mettre entre parenthèses sa carrière d’entraîneur. «Il y a trois ans, j’ai fait cette pause car j’avais besoin de souffler un peu, admet Alexandre Comisetti. Je suis entré dans le monde du foot de façon très active à l’âge de 13-14 ans et j’en suis sorti à 40 ans. J’avais besoin de participer aux activités de mes deux fils, de voir leurs matches. Et cela me fait du bien.»

Avec cette aventure qui commence, le nouvel entraîneur pourra concilier toutes ses activités à merveille. Qui plus est sous le regard bienveillant de son père. «J’espère qu’il aura autant de plaisir à entraîner Echallens que j’en ai eu, conclut Mario Comisetti. Et que son album de bons souvenirs sera aussi riche que le mien.»

(24 heures)