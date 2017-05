LNB: Vevey s'est rapproché du titre

Piqué au vif par la défaite enregistrée mercredi dernier aux Galeries du Rivage (76-66), Vevey a repris les choses en main, samedi à Nyon. Nets vainqueurs de l’acte 3 de cette finale des play-off de LNB, les joueurs de la Riviera mènent désormais deux victoires à une dans cette série qui se dispute au meilleur des 5 rencontres. Ils ne sont ainsi plus qu’à une encablure du titre national et de la promotion qui en découlerait. S’ils ne réussissaient pas à boucler leur affaire mercredi au Rocher (20h30), ils disposeraient d’une ultime chance d’y parvenir trois jours plus tard à domicile (17h30). Auteur de 20 points, Thomas Studer a été le grand artisan d’un succès qui s’est dessiné au début du deuxième quart (15-6 partiel). Parfaitement épaulé par Babacar Touré (19 points), le capitaine de Vevey Riviera Basket a fait parler son expérience tout au long de la partie. Gênés par une défense adverse bien en place, les Nyonnais n’ont pas pu s’exprimer dans le jeu rapide, leur arme maîtresse. Ils ont été contenus à mi-terrain. Qui plus est, Marvin Owens, leur figure de proue, n’a pas passé le cap des 10 points. «On n’a pas réussi à rester dans le rythme après le premier quart, analysait Fabrice Rey, coach du BBC Nyon. On a déjoué. Vevey mérite sa victoire.»

Pour Jérôme Stucheli, c’est l’énergie injectée dans la bataille qui a fait la différence. «Cette fois, précise le meneur veveysan, nous en avions plus que nos adversaires. On devait leur rendre la pareille après la faillite de mercredi dernier.» Paolo Povia, lui, était particulièrement satisfait de ce succès, car il était pour lui le fruit d’une réaction symptomatique. «Toutes nos défaites nous ont appris quelque chose cette saison, soulignait le coach de Vevey. C’est la base de cette victoire. Mentalement, quand tu veux réagir, il faut passer par la défense. C’est ce que nous avons fait.»

Objectif LNA



Cela dit, le technicien veveysan ne s’expliquait pas vraiment pourquoi ses protégés peinaient toujours autant lors du troisième quart (10 points). «Ils ont peut-être tendance à voir les choses trop négativement une fois revenus dans les vestiaires», risquait-il. Pour le reste, Paolo Povia (38 ans) vise résolument la promotion en Ligue Nationale A. «Il ne faut pas se mettre de limites, avançait-il. Aucune barrière n’est infranchissable. On doit paraît-il trouver 300 000 francs de plus pour monter. On peut aussi se demander comment faire pour les économiser. En Suisse, on n’ose pas assez. C’est le mode de vie qui le veut. En Italie, on finit toujours pas se débrouiller.»

Nyon – Vevey 59-73 (31-41)

Salle du Rocher. 620 spectateurs.

Arbitres: MM. Stojcev et Marmy.

Nyon: Stalder (4), Wolfisberg (10), Ivanovic (3), Lanisse (10), Owens (9); Paredes (10), Dufour (5), Sylla (2), Zaninetti (6).

Vevey: N’Diaye (10), Kashama (7), Studer (20), Tolusso (5), Touré (19); Stucheli (6), Boveda (4), Rajic (2). (24 heures)